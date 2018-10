Scenariu sumbru despre banii românilor: "Salariile nu vor crește, ci vor fi înghețate în 2019"

Un document trimis Comisiei Europene arată că Guvernul ar intenționa să renunțe la majorările salariale programate pentru anul viitor, când salariile ar urma să fie înghețate.

Documentul a fost făcut public de senatorul PNL Florin Cîțu.

"PSD i-a tradat si i-a mintit pe romani.

Romania in criza economica - PSD introduce masuri de AUSTERITATE in 2019!!!

Intr-un document trimis Comisiei Europene, in urma cu cateva zile, PSD +ALDE promit inghetarea salariilor in sectorul bugetar in 2019 la nivelul din Decembrie 2018:

PSD +ALDE NU MAI APLICA LEGEA SALARIZARII UNITARE (astfel recunosc falimentul programului de guvernare si ma confirma)!

Asta inseamna ca salariile sunt TAIATE cu echivalentul ratei inflatiei. In plus cresterea dobanzilor va taia si mai mult din puterea de cumparare.

In poza masurile pe care PSD promite ca le va lua la construirea bugetului pentru 2019", a scris Florin Cîțu, pe Facebook.

Ca drept la replică, Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a confirmat, la Antena 3, că există acest scenariu al înghețării majorărilor de salarii programate inițial pentru anul viitor, dar afirmă că alte majorări programate să aibă loc până în 2022 ar putea fi acordate mai devreme, adică până în 2020.

"Avem o aplicare până în 2022 a acestei legi. Un scenariu făcut la noi la Ministerul de Finanțe este de a aplica această lege până în 2020, deci cu doi ani de zile mai devreme, pentru că am auzit tot felul de acuze că vrem să aplicăm aceste două legi undeva după 2020", a declarat Teodorovici.