Ajutorul de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 lei urmează să fie aprobat de Guvern. Când vor primi banii

Guverul va discuta în ședința de joi, 2 iulie 2022, despre ajutorul financiar de 700 de lei acordat pensionarilor ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.

Printre cei care ar putea să beneficieze de acest ajutor se numără pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii din sistemul militar şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, conform digi24.ro.

Când vor primi pensionarii ajutorul de 700 de lei

Ministrului Muncii, Marius Budăi, a declarat că pensionarii vor primi ajutorul financiar de 700 de lei începând cu luna iulie odată cu pensia, dacă proiectul este acceptat.

„Aceşti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar care are pensia sub 2.000 de lei, vor veni odată cu pensia fiecăruia. Va începe livrarea către populaţie a acestor sume exact în calendarul pe care ştim că se livrează pensiile, începând cu data de 1 iulie”, a fost mesajul clar transmis de ministrul Muncii.

Marius Budăi a dezvăluit faptul că aproximativ 3,2 milioane de pensionari care au pensii sub sau de 2.000 lei vor primi ajutorul financiar de 700 de lei.

„La începutul anului, am avut un plafon de 1.600 de lei pentru primul pachet social, care a reprezentant atunci pensia medie în România. Am venit ulterior cu o analiză pe care am creat-o şi din cauza evoluţiei preţurilor şi din cauza a ceea ce s-a întâmplat, accentuându-se în unele locuri criza preţurilor din cauza războiului din Ucraina, am decis să implementăm al doilea pachet social, cu acele carduri şi acele vouchere electronice pentru a sprijini populaţia până la sfârşit de an.

Am considerat atunci o categorie vulnerabilă, pensia care se încadrează în jurul pensii medii, acum considerăm că evoluţia preţurilor fiind cea pe care o ştim cu toţii trebuie să depăşim un pic pensia medie. Dintr-o analiză a noastră, 3,2 milioane de pensionari vor beneficia a această nouă măsură”, a mai declarat ministrul Muncii despre proiectul care urmează să fie discutat în Guvern.

