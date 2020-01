Alergia la antibiotic i-a adus moartea! Bărbatul din Alba s-ar fi tratat singur pentru o durere în gât

La spitalul din Alba Iulia, unde a murit, e anchetă. Astfel de tragedii se pot însă repeta oricând. Studiile arată că românii iau medicamente ca pe bomboane.

La finalul unei zile în care s-a simţit din ce în ce mai rău, bărbatul a decis să meargă la spital. Acuza dureri în gât şi nu putea respira.

Cei de la urgenţă l-au luat in evidenta, l-au ţinut în camera de triaj 15-20 de minute ceva de genul din cate am inteles si eu, dupa care, dupa inca o ora, dupa mai multe manevre de resuscitare, din cate am inteles, a fost declarat decedat.

Familia pacientului susţine că ar fi aşteptat mai bine de o oră pentru a fi preluat. Medicii spun însă că bărbatul a fost consultat la 10 minute de la sosire şi că s-au respectat toate protocoalele.