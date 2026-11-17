Este alertă în județul Neamț după ce au fost depistate două focare de rabie. Autoritățile au luat deja primele măsuri. Află informații complete despre situație.

Luni, pe 16 noiembrie 2026, reprezentanții Prefecturii Neamț au anunțat faptul că Centrul Local de Combaterea Bolilor (CLCB) din Neamț a dispus luarea de măsuri sanitar-veterinare după ce au fost cofirmate două cazuri de rabie la bovine.

Alertă în Neamț: două focare de rabie, identificate la bovine. Ce măsuri s-au luat

În urma unor analize de laborator realizate la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, două cazuri de rabie au fost confirmate în județul Neamț. Conform buletinelor de analize, emise de Laboratorul Național de Referință pentru Rabie București, în date de 10 noiembrie 2026, cazurile au fost identificate în localitățile Socea din comunca Rediu și Tazlău, din comunca Tazlău.

Citește și: Alertă privind apariția unei noi tulpini de gripă. Medicii avertizează asupra riscului unui virus periculos. Cine este mai expus

Articolul continuă după reclamă

La scurt timp după ce au fost emise buletinele de analize, autoritățile au luat măsuri pentru combaterea răspândirii rabiei, dar și măsuri pentru eradicarea focarului, constând în: delimitarea unor zone de protecție și supraveghere în zonele afectate, monitorizarea animalelor și vaccinarea antirabică conform planului de intervenție, dar și limitarea circulației carnivorelor (câini, pisici) în zonele afectate, pentru a evita răspândirea.

În plus, reprezentanții Prefecturii Neamț au transmis faptul că au fost luate inclusiv măsuri pentru protecția populației. Potrivit acestora, o anchetă epidemiologică continuă în prezent pentru a se identifica persoanele care au intrat în contact cu animalele confirmate cu rabie. Acestea urmează să fie evaluate de medic și vaccinate antirabic preventiv, acolo unde situația o impune.

Analizele oficiale de laborator au confirmat cele două cazuri de rabie din Neamț

În plus, în comunele Tazlău și Rediu, unde au fost identificate cazurile de rabie bovină, au fost luate măsuri de prevenire a răspândirii. Cetățenii sunt informați despre situație și se încurajează limitarea circulației libere a animalelor fără stăpân, pentru a nu se răspândi focarele.

Cetățenii din zonă au fost atenționați să evite contactul cu animalele sălbatice, cele care nu au stăpân și cele care prezintă un comportament neobișnuit, agresiv, specific cazurilor de rabie. În caz că observă un astfel de caz, oamenii trebuie să raporteze totul la medicul veterinar din zonă. Cei care au fost mușcați sau zgâriați sau știu că ar fi putut intra în contact cu saliva vreunui animal susceptibil de rabie sunt încurați să solicite imediat ajutor medical de specialitate chiar înainte de apariția posibilelor simptome, arată cei de la news.ro.

Care sunt simptomele de rabie la oameni

Rabia este cunoscută populară drept „turbare” și este o boală virală ce se transmite prin mușcături, zgârieturi sau contactul cu saliva unui animal infectat. Virusul poate fi prezent la pisici, câini, vulpi, lilieci, jderi sau animale de fermă.

De la momentul contactului, virusul poate incuba de la câteva zile până la 3 luni. Simptomele includ inițiaș febră, dureri de cap, mâncărimi sau usturimi la locul mușcăturii, slăbiciune generală. Ulterior, acestea se agravează și se adaugă și alte simptome, precum confuzie, halucinații, agitație extremă, paralizie și, în final, chiar și comă.