Mii de scoțieni au fost îndemnați să se vaccineze împotriva gripei, pe fondul temerilor legate de apariția unei noi tulpini devastatoare.

Alertă privind apariția unei noi tulpini de gripă. Medicii avertizează asupra riscului unui virus periculos. Cine este mai expus | Profimedia Images

Experții în sănătate avertizează că apariția unei mutații virale ar putea provoca forme grave de boală și ar putea chiar declanșa o nouă pandemie.

Alertă privind apariția unei noi tulpini de gripă

Aceștia atrag atenția că virusurile gripale care infectează animalele și oamenii s-ar putea combina, dând naștere unei noi boli periculoase, pe care sistemul nostru imunitar nu o recunoaște și împotriva căreia nu știe să lupte.

Oamenii de știință spun că acest scenariu este deosebit de relevant pentru scoțienii care intră frecvent în contact cu animalele de fermă și care ar putea deveni, fără să își dea seama, un punct de întâlnire pentru virusurile gripale umane și animale.

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Dr. Claire Cameron, medic consultant în domeniul protecției sănătății în cadrul Public Health Scotland, a declarat:

„Știm că virusurile gripale se modifică și suferă mutații în mod constant, iar aceste schimbări pot duce la o creștere a activității gripale și la apariția unor pandemii.

Ceea ce nu ne dorim este ca persoanele care lucrează în contact apropiat cu animalele vii să fie infectate simultan cu virusuri gripale animale și umane. Acest lucru ar putea duce la apariția unui virus nou și neobișnuit, care ar putea provoca o problemă mult mai amplă.”

Pentru a reduce acest risc, autoritățile i-au îndemnat pe fermierii din Scoția, pe lucrătorii agricoli, medicii veterinari, inspectorii, șoferii care transportă animale și angajații abatoarelor să se vaccineze împotriva gripei.

În fiecare an, experții analizează variantele virusului gripal care au cele mai mari șanse să circule și încearcă să adapteze vaccinurile pentru a oferi o protecție cât mai eficientă. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) oferă gratuit vaccinul antigripal persoanelor vulnerabile, pentru a reduce riscul de îmbolnăvire.

Avertismentul vine la doar câteva săptămâni după ce o femeie din Brazilia a murit în urma infectării cu gripă porcină, iar mai multe persoane din China și Cambodgia s-au îmbolnăvit de gripă aviară.

Ce spun autoritățile

Autoritățile sanitare subliniază că, deși aceste virusuri de origine animală pot trece la oameni, ele nu se transmit, de regulă, de la o persoană la alta, relatează Mail on Sunday.

Riscul de infectare crește semnificativ atunci când o persoană este infectată simultan cu o tulpină gripală animală și una umană, ceea ce poate favoriza apariția unei noi variante, extrem de contagioase, arată cei de la thescottishsun.co.uk.

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De-a lungul istoriei, cele mai grave epidemii și pandemii de gripă au fost asociate cu apariția unor variante noi ale virusului, cu care organismul uman nu mai intrase în contact anterior.

Dr. Cameron a subliniat că posibilitatea ca lucrătorii să fie infectați simultan cu virusuri gripale animale și umane și să contribuie astfel la apariția unui virus nou reprezintă un risc teoretic redus, dar unul pe care autoritățile doresc cu orice preț să îl evite.