Alin, pacientul 37, a văzut moartea cu ochii, din cauza coronavirusului: „Oricine poate ajunge în stare critică! Nu este o glumă!”

Internat la Spitalul Victor Babeș din București, bărbatul a mărturisit că a fost la un pas de moarte și că doar eforturile medicilor l-au ținut în viață.

Alin Goga a transmis un mesaj tulburător: virusul nu iartă, oricine poate ajunge în stare critică.

„Să nu ia în râs! Eu am trecut pe lângă moarte, am revenit și să nu ia în râs! Este foarte grav și foarte serios! Să țină cont de familie și de măsurile de protecție neapărat! Nu este o glumă! Nu este o glumă!

Nu am mers bine din radiografie în radiografie, așa cum am spus, nu am mers bine. Am beneficiat de tratamente excepționale, din partea unor oameni excepționali. Am avut scheme de tratament deosebite, ca dovadă că iată, cu voia lui Dumnezeu și prin grija medicilor am ajuns să fiu recuperat și poate peste o săptămână să fiu lângă familie să încep recuperarea masivă de care voi avea nevoie”, a spus Goga, la Antena 3.