An școlar 2019-2020. Lista pregătirilor pentru început de an

Un nou an școlar e gata să înceapă în doar 4 zile iar cei mici sunt plini de emoție și nerăbdare. Atunci când îți pregătești copilul pentru școală trebuie să faci o listă cu tot ce are nevoie. Începutul oricărui an de școală trebuie organizat în detaliu. Iată câteva repere după care te poți ghida pentru a face pregătirile necesare pentru noul an școlar.

An școlar 2019 – 2020 – Pregătiri

Rechizite

Acestea sunt primele pe lista de cumpărături pentru școală. Este important să faci o listă cu rechizitele pe care le mai are copilul de anul trecut și care pot fi folosite și în noul an școlar și una cu cele pe care trebuie să le cumperi. Nu le achiziționa pe toate înainte de începerea școlii. Este posibil să existe cereri speciale din partea unor profesori, de aceea, este bine să completezi cumpărăturile de rechizite abia după prima săptămână de școală.

Haine și încălțări

Copilul tău este în creștere și, după o vacanță de 3 luni, cu siguranță ca unele haine i-au rămas mici, iar pe altele le-a deteriorat. Este timpul pentru înnoirea garderobei, ținând cont dacă are sau nu uniformă. Însă chiar daca are uniformă standard, tot este posibil să aibă nevoie de un trening nou pentru orele de sport, de teniși și încălțări propice pentru toamnă.

Uniformă

Uniforma este cartea de vizită a școlarului și trebuie să fie mândru când o îmbracă. Fă un efort să-i cumperi una nouă și asigură-te că se încadrează în regulile interne ale școlii. Dacă ai cumpărat-o deja, neapărat mai lejeră, maxim cu un număr mai mare, programează o vizită la croitor cu 2 zile înainte, fiindcă micuțul crește între timp.

Ghiozdan

Ghiozdanul pentru școală are un loc aparte pe lista de cumpărături pentru începutul școlii și este unul dintre cele mai importante accesorii pentru cel mic. În cazul în care ghiozdanul de anul trecut a intrat în dizgrația copilului ori s-a deteriorat, este timpul pentru un model nou, vesel și cât mai la modă

Gustări pentru pachețelul de la școală

Cu 1-2 zile înainte de începerea școlii, este timpul să faci lista de cumpărături cu gustările pentru pachețelul de școală. Aprovizionează-te cu fructe, legume, brânzeturi, biscuiți și alte gustări sănătoase, astfel încât să îi asiguri mâncarea pentru primele zile de școală.

An școlar 2019 – 2020 – Sfaturi pentru părinți

Înainte de începerea noului an școlar ar trebui să îți găsești timp cu copilul tău să faceți împreună în biroul unde își ține cărțile și caietele. Aruncă ceea ce nu mai trebuie, păstrează caietele importante și donează ceea ce nu îi mai trebuie copiilor mai mici. Dacă cel mic nu poartă uniformă la școală stabiliți împreună câteva rânduri de haine, pantofi și tricouri care vor fi îmbrăcate exclusiv la școală pe parcursul noului an școlar.

Îndeamnă-l să continue să folosească caietele din anul școlar precedent, mai ales la materiile importante și la limbi străine. Informațiile din anul precedent vor fi la îndemnă. În ultima săptămână de vacanță este indicat să mimeze ritmul din timpul școlii cum ar fi trezit mai devreme, doua-trei ore de activitate școlară și culcat mai devreme.

Citește și:

Când începe școala. Schimbare radicală a calendarului școlar 2019 - 2020

An școlar 2019-2020: Listă rechizite școlare pentru elevii de clasa I

Ținute pentru școală. Cum să te îmbraci în anul școlar 2019-2020

Listă completă rechizite pentru clasele primare 0-4 și gimnaziale 5-8

Sursă foto: pexels.com