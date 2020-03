Ana Maria și Alex au luat coronavirus din vacanță: "Luați în serios pandemia. Nu e de glumă, trăim pe pielea noastră!"

Ana Maria a luat decizia de a împărtăși public ceea ce au trăit ea și soțul ei, care a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Ambii se află acum în spital, la Constanța.

"Nu îmi sta in fire sa las postări cu texte kilometrice, dar azi am simțit ca este cazul sa trag un semnal de alarma celor care nu iau in serios acest virus.

Pe data de 14 Martie am ajuns acasă, din vacanța și am hotărât sa ne autoizolam. Am ținut legătura cu medicul de familie in toate aceste zile. Marți , Alex (soțul meu) a început sa aibă febra și o tuse seaca ușoară.Miercuri seara a intervenit și o durere de cap , ceea ce l-a făcut sa sune la ambulantă , sub îndemnul medicului de familie. A fost dus la Spitalul de boli infecțioase din Constanta.Joi l-au anunțat ca este pozitiv la coronavirus.

Eu am rămas acasă, urmând ca aseară, sa apăra și la mine simptome asemănătoare cu ale lui Alex (febra ușoară și durere de oase , însoțite de o respiratie puțin greoaie). Acum sunt in același spital cu Alex și aștept rezultatul testului care va fi pozitiv (evident).

Partea cea mai importantă și care ne bucura enorm este ca nu am intrat in contact cu nimeni, nu am părăsit domiciliul.