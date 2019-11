Anchetă la Spitalul Sfânta Maria din Capitală după ce o pacientă a fost arsă pe toată faţa de un aparat

Pe 1 noiembrie, bătrâna a mers la Spitalul Sfânta Maria din Bucureşti pentru cauterizarea unei tumori la nas. Însă în timpul operaţiei, un aparat a produs o flamă lângă un tub de oxigen pornit. Într-o fracţiune de secundă, faţa pacientei a fost arsă!

Noul ministru al Sănătății anunţă că va trimite o echipă de control pentru a ancheta cazul şi dă de înţeles că spitalul că ar fi încercat să muşamalizeze cazul.

Cineva din echipa minsiterului va face o vizita acolo. Am vazut ca un aparat a explodat provocand arsuri grave pacientei. Este tendinta asta de a ascunde mizeria sub pres. Ne suparam pe cei acre trag semnale de alarma in loc sa cautam solutii.

Somaţi de ministru să dea explicaţii, reprezentanţii spitalului au revenit cu un al doilea comunciat de presă în care spun că viaţa pacinetei nu a fost pusă nicio clipă în pericol, că evoluţia ei este foarte bună şi că rănile se vor vindeca complet într-o săptămână. Mai mult, acelaşi comunicat citează şi un punct de vedere al rudelor de gradul I care spun că nu au ce să le reproşeze medicilor şi că apreciază grija cu care femeia este tratată.