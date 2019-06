Andrei, un tânăr de 23 de ani, găsit mort într-o locuință din Anglia! Părinți, devastați: ”N-am știut nimic de el nouă zile!”

Doi părinți din Dolj trăiesc momente dramatice, întrucât după nouă zile în care n-au știut nimic de fiul lor plecat la munte, au primit o veste zdrobitoare.

Mai exact, aceștia au fost anunțați că fiul lor a fost găsit mort în locuința din Londra, acolo unde stătea cu chirie.

De parcă n-ar fi fost suficientă pierderea suferită, părinții băiatului sunt sfâșiați de durere pentru că nu au destui bani pentru a-și aduce copilul acasă, să-l înmormânteze creștinește.

Andrei a plecat în urmă cu doi ani în Anglia să lucreze în construcţii. Părinţii lui povestesc că tânărul voia să strângă bani ca apoi să revină acasă şi să aibă un trai mai bun. Ultima dată, băiatul a vorbit la telefon cu mama lui pe 23 mai, iar de atunci nu le-a mai dat niciun semn de viaţă. Pe 5 iunie, însă, femeia a primit cumplită veste.

”M-a sunat un comisar de la poliţie, mi-a spus că vrea să îmi spună personal ceva. M-a întrebat dacă am pe cineva în Anglia, cum îl cheamă şi mi-a spus că are un accident. Şi mi-a spus că atât ştie. Am zis, ce accident? De maşină, de muncă, ce accident? Doamnă, nu ştim decât că a decedat, am venit să ne asigurăm că aţi fost informată.”, a povestit femeia.

Andrei fost găsit fără viaţă, în camera unde locuia cu chirie, împreună cu nişte albanezi, iar deocamdată nu se știe ce i-a provocat decesul.