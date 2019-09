Așa a apărut Carmen Iohannis în prima zi de școală! Vântul i-a ridicat rochia pe care a purtat-o soția președintelui

Ca-n fiecare an, Carmen Iohannis a participat la deschiderea noului an scolar, in Sibiu. Asta pentru ca, desi e prima-doamna a tarii, sotia lui Klaus si-a pastrat locul la catedra. Ea a participat, asadar, la festivitatea de deschidere si si-a luat in primire mult iubitii elevi.

In urma cu cateva ore am avut, asadar, ocazia de a o vedea pe prima-doamna a Romaniei luandu-si in primire elevii. Vantul i-a dat batai de cap, insa, lui Carmen Iohannis, care s-a luptat sa nu-i ia vantul rochia.

Pentru aceasta prima zi de scoala, sotia lui Klaus Iohannis a purtat o rochie intr-o superba nuanta lila, de-o lungime medie. Asa cum ne-a obisnuit si pana acum! Cu un croi de ”baby doll”, rochia i-a pus perfect in evidenta silueta silfida a primei-doamne. Carmen Iohannis a avut grija sa asorteze outitului ei o geanta nude si sandale cu bareta subtire.