Asta e meseria pe care tinerii o iubesc. Fac MII DE EURO pe lună și nu trebuie să mergi la serviciu!

Tinerii au o nouă meserie preferată. Fac bani cu fanii de pe Internet. Cei mai cunoscuţi vloggeri de la noi au sute de mii de urmăritori pe Youtube, Facebook sau Instagram. Iar cum startul se dă în online, cei supranumiţi "influenceri" sunt plătiţi cu câteva sute de euro pana la mii de euro pentru o singură postare de promovare a unui produs sau serviciu.

Cuza, Emi şi Cucu formează trupa "Noaptea Târziu". Un singur clip de-al lor strânge peste 30 de milioane de vizualizări. Aşa au ajuns să adune pe canalul de Youtube 1,4 milioane de fani, iar pe Instagram peste 300 de mii de urmăritori.

Aşa se simte şi Bia sau Tequila, aşa cum o cunosc fanii. La 20 de ani, Bianca Adam este vloggerita cu cei mai mulţi abonaţi de pe youtube.

Andreea Bălan este cunoscută de 20 de ani, însă de trei luni s-a apucat şi de vlogging.

Florin Grozea a intrat şi el în bussines-ul influencerilor. Compania pe care o deţine intermediază contracte pentru influenceri, iar branduri din ce în ce mai mari îşi doresc să lucreze cu vedetele virtualului. În România, Influencerii din Top 50 YouTube și Instagram atrag bugete între 250 și 1500 euro pe o postare, în funcție de numărul de urmăritori și de nișă.

În urmă cu ceva timp, aveam un cerc de prieteni si asta insemna sa fii popular, acum acestia s-au transformat, insa, in urmaritori, iar popularitatea nu se masoara in cativa amici, ci in sute de mii de followersi.

La nivel global, revista TIME a publicat topul celor mai influente personalităţi de pe internet. Printre vedetele menţionate de publicaţie se află Kylie Jenner, Kanye West, Rihanna dar şi Donald Trump. Lista a fost alcătuită ţinând cont de impactul pe care personalităţile le au pe reţelele de socializare dar şi cât de des apar în presa internaţională.