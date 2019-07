Au obținut media 10 la bac și știu exact ce vor să facă mai departe. Cei opt elevi din Iași care au promovat examenul maturității cu media 10 au planuri serioase

Iașul are un motiv de bucurie zilele acestea. Opt elevi au trecut peste examenul de bacalaureat cu medii de 10 clasându-se în topul de „zeciști” din România.

Chiar dacă ne-am obișnuit să vedem cum tinerii cu potențial pleacă peste hotare pentru a își crea un viitor, iată că cei mai mulți aleg să rămână în țară pentru a se dezvolta. Motiv de mândrie este și pentru cei care aleg să meargă să studieze în alte țări, mai ales că ei nu doresc neapărat să rămână acolo după terminarea studiilor.

„Ziarul de Iaşi“ i-a contactat pe aceşti „zecişti“, pentru a vorbi cu ei, pe larg, despre cum este să ajungi la astfel de performanţă, ce secrete au în acest sens, ce planuri de viitor au, unde se văd peste 10 ani, dar peste 20, ce fac în timpul liber etc. Deşi au 18 ani, răspunsurile lor sunt de-a dreptul debordante şi uimitoare.

Ioan Stanciu, de la Colegiul „Emil Racoviţă“, este pasionat de mai mulţi ani de informatică şi robotică. Acesta afirmă că nu s-a pregătit în mod deosebit pentru examenul de bacalaureat, iar rezultatele foarte bune sunt rodul muncii sale de pe toată perioada liceului.

„Eu la Informatică am lucrat destul de puţine subiecte pentru bacalaureat, însă am făcut multe proiecte, şi am făcut tot felul de jocuri. La Matematică nu a fost nevoie, de asemenea, să mă pregătesc special pentru bacalaureat, pentru că, pregătindu-mă pentru Automatică şi Calculatoare, examenul este de matematică, deci au mers mână-n mână. De asemenea, am mers la Olimpiada de Matematică. Pentru bacalaureat în sine nu am lucrat, însă m-am concentrat pentru lucruri mai complicate. Singura pregătire pentru bacalaureat a fost la Limba română“, râde el.

Ioan este pasionat în special de robotică, iar acesta a fost considerentul pentru care a ales Automatică şi Calculatoare, şi nu Facultatea de Informatică. Plănuieşte să rămână în ţară, însă nu ştie ce va face, exact, pe viitor.

„Eu aş vrea să urmez Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Iaşi, şi aş dori să lucrez în domeniul IT. În principiu aş dori să rămân în ţară, însă nu ştiu dacă neapărat în Iaşi. Eventual în Bucureşti, Cluj, Timişoara, dar în acest moment nu am un plan să plec din ţară. Şi la fel, şi la masterat, aş dori să studiez în ţară“.

Tot spre domeniul IT se îndreaptă şi Oana Nourescu, unul dintre cei patru elevi cu media zece de la Colegiul Naţional. Cu toate că nu vrea să plece deocamdată din ţară, facultatea la care vrea să ajungă este în Cluj.

„Am ales să dau admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică la Cluj. Voi avea admiterea în curând, şi aş vrea să merg pe specializarea informatică. În spiritul IT aş vrea să mă pregătesc, dar voi vedea mai departe exact ce voi face. Mi-aş dori o experienţă în afara ţării, însă aş dori ca la final să mă întorc în ţară“, explică tânăra.

În ceea ce priveşte pregătirea pentru bacalaureat, Oana povesteşte că mereu şi-a dorit să afle lucruri noi, iar învăţatul a venit natural pentru ea.

„Eu nu am făcut din media zece la bacalaureat un scop, ci a fost un rezultat natural, care a venit în urma unui efort de patru ani, sub îndrumarea profesorilor şi a părinţilor. Am învăţat mai mult din plăcere, pentru că îmi plac toate materiile. A fost mai mult curiozitatea şi plăcerea de a învăţa lucruri noi. Am avut o abordare foarte echilibrată. Mi-a plăcut să învăţ la toate materiile, nu doar la una. Asta mi-a permis practic să învăţ cu plăcere la toate materiile, şi mi-a permis să mă pregătesc temeinic pentru bacalaureat“.

Pe lângă activităţile de la şcoală, Oana s-a implicat şi în foarte multe acţiuni de voluntariat, atât în proiecte de scurtă durată, dar şi mai ample. Eleva a făcut parte din mai multe organizaţii pentru tineri, precum Interact, dar şi din proiecte precum Grow sau Aspire.

Adelina Filip, elevă a Colegiului „Costache Negruzzi“, crede şi ea că cel mai potrivit ar fi să se concentreze pe viitor pe domeniul IT. Aceasta vrea însă să plece în străinătate la studii, mai exact la Londra.

„Urmează să plec la studii în Londra, la Imperial College London, şi să studiez informatică. Încă nu am luat în calcul dacă voi rămâne acolo sau mă voi întoarce după studii în ţară. Depinde de ce îmi rezervă viitorul“.

La fel ca şi ceilalţi zecişti, bacalaureatul şi media zece nu a fost un scop în sine, iar Adelina s-a pregătit constant la toate materiile:

„Nu am făcut din această notă un scop, ci mai degrabă am depus un efort echilibrat an de an şi am reuşit să ţin materia cât de cât în frâu, şi cred că asta a fost cel mai important factor“.

Chiar dacă ar dori să studieze în domeniul IT, Adelina este pasionată şi de literatură, şi îi place să citească în timpul liber. De asemenea, muzica este o altă mare pasiune a Adelinei, iar de opt ani cântă la pian.

Pasionată de literatură este şi Cristina Dănilă, elevă a Colegiului „Garabet Ibrăileanu“, şi mărturiseşte că iubeşte să citească poezie, şi chiar a şi încercat să scrie ea însăşi versuri. Cristina şi-ar dori să studieze medicina generală pe viitor, la Iaşi, şi nu ia în considerare niciun moment plecarea peste hotare.

„Aş dori să urmez studiile Universităţii de Medicină din Iaşi, medicina generală, şi mi-aş dori să rămân în ţară şi să fiu medic după studii“, explică Cristina, sigură pe ea.

Chiar dacă a obţinut media zece la bacalaureat, cel mai mult a învăţat însă pentru admiterea de la Medicină.

„Pentru bacalaureat am învăţat la ore, şi atunci când îmi pregăteam temele. Nu am stat în mod special să învăţ pentru bacalaureat“, adaugă eleva de la „Ibrăileanu“.

Tot spre medicină se îndreapă şi Alexandra Ţehaniuc, elevă a Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea“ din Paşcani, şcoală care a oferit o reală surpriză dând un elev de zota 10.

„Aş dori să dau la Medicină dentară în Iaşi şi să lucrez în ţară ca medic stomatolog. Pentru bacalaureat m-am pregătit ca şi ceilalţi colegi ai mei, dar cred că pregătirea mea a fost constantă, şi a început încă din clasa a IX-a. Pentru admiterea la facultate mă pregătesc încă din clasa a XI-a, şi sper să intru“.

Alexandra mărturiseşte că nu ştie dacă învăţatul este o pasiune pentru ea, însă ştie că îi plac plimbările, dar şi să se uite la seriale, dacă sunt de calitate.

Dintre elevii „zecişti“, ieri nu au putut fi contactaţi Cosmin Aştefanei, Denisa Vortolomei şi Mara Antoce, toţi trei de la Colegiul Naţional.

Chiar dacă la afişarea primelor rezultate media zece a fost obţinută de opt elevi, numărul acestora, cel puţin teoretic, ar putea creşte după afişarea rezultatelor finale. La nivelul judeţului Iaşi, la materiile la care s-a susţinut bacalaureatul s-a înregistrat un total de 1.518 contestaţii.

Cei mai mulţi dintre elevi nu au fost mulţumiţi de rezultatele obţinute la Limba Română, la profil real, iar 510 elevi au făcut contestaţii. De asemenea, 184 de elevi nu au fost mulţumiţi de nota primită la Istorie, 155 de nota primită la Matematică, profilul tehnic, iar 131 de nota la Limba română, profil uman. Peste 100 de contestaţii au fost înregistrate şi la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană sau Geografie. La polul opus, cu foarte puţine contestaţii, sunt materiile Economie, cu trei contestaţii, Filosofie şi Psihologie, cu câte două contestaţii, sau Sociologie, unde a fost depusă o singură contestaţie.

