Bacalaureat 2018. Zecele la bac te trimite gratis la UNTOLD și NEVERSEA

Elevii care vor obține nota 10 la Bacalaureat vor beneficia de abonamente gratuite la cele mai mari festivaluri ale verii din România: UNTOLD și NEVERSEA, iar cei care s-au înscris în sesiunea de vară vor fi răsplătiți cu o reducere.

Pe lângă participarea gratuită la cele două festivaluri de muzică, elevii de zece vor beneficia și de un voucher în valoare de 500 de lei, oferit de un hypermarcket.

„În plus, toţi cei care s-au înscris la examenul de bacalaureat în sesiunea din vară, vor putea achiziţiona abonamentul cu reducere la cele două festivaluri, începând din 7 iunie”, au mai anunţat organizatorii. Astfel prețurile vor fi de 499 de lei plus taxe, din pretul final de 650 lei + taxe al abonamentului la UNTOLD, respectiv, 399 de lei plus taxe, din pretul final de 550 lei + taxe al abonamentului la NEVERSEA.

„Cum poţi sărbători succesul examenului de maturitate dacă nu la unele dintre cele mai tari festivaluri din Europa, UNTOLD şi NEVERSEA. Aşa că, cine pune burta pe carte stă mai apoi cu ochii şi urechile ciulite la cele mai tari experienţe muzicale şi la unii dintre cei mai buni artişti ai lumii”, au anunţat, miercuri, organizatorii UNTOLD şi NEVERSEA.

Acest proiect desfășurat de organizatorii celor două festivaluri a avut mare succes și anii trecuți, în 2017 au fost 81 de elevi cu nota 10 la Bacalaureat care au primind abonamente cadou. Toți cei care vor să obțină abonamente gratuite sau reduse trebuie să acceseze: http://untold.com/bacde10

Sursă: mediafax.ro

Sursă foto: untold.ro