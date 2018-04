Vești extraordinare pentru femeile care rămân însărcinate! Ar putea primi bani de la stat! Care ar putea fi suma acordată pentru ecografii și analize

Statul ar putea oferi un ajutor de 500 de lei femeilor însărcinate care se duc de cel puţin opt ori la medic, după ce află că vor deveni mame. Un proiect de lege este dezbătut în Parlament. Senatorii s-au gândit să le încurajeze pe românce cu un pachet cu haine şi produse de îngrijire pentru copii. Chiar dacă analizele şi ecografiile de bază sunt decontate, în fiecare an, în România, mor 1.400 de bebeluşi.

Daniela Stelea este mamă de şase luni. Eduard este primul ei copil şi a vrut să ştie tot timpul că sarcina merge bine. A fost de 25 de ori la medic: ”Pot să spun că la începutul sarcinii se fac nişte controale de rutină, se fac şi nişte analize, în primul trimestru de sarcină se face acel dublu test în urma căruia se văd malformaţiile genetice. Este foarte importantă legătura cu medicul.”, a mărturisit aceasta pentru Observator.

Nu toate femeile sunt însă la fel de responsabile, spun medicii. O gravidă din trei se prezintă la consulataţiile prenatale.

Pentru a le încuraja pe viitoare mame, 44 de parlamentari au depus un proiect de lege care prevede ca femeile să primească pentru fiecare nou-născut, haine şi produse de îngrijire în valoare de 500 de lei.

În bugetul alocat de stat ar putea intra un pachet cu câteva haine, biberoane, scutece şi produce de îngrijire.

Lispa supravegherii medicale poate aduce probleme şi pentru mamă şi pentru copil.

România are cea mai mare rată de mortalitate infantilă din Uniunea Europeană. În fiecare an, mor 1400 de copii înainte de a împlini vârsta de un an.