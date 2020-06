Bărbatul bătut de polițiști și jandarmi, în fața copilului și nevestei, rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat, de fapt: „I-a dat palme soției mele, a înjurat-o”

Imagini greu de privit! Un bărbat de 50 de ani a fost pus la pământ şi lovit cu pumnii şi cu picioarele de un poliţist şi trei jandarmi, chiar sub ochii soţiei şi ai copilului de patru ani.

Victima și-a spus povestea, la Antena 3.

„N-am oprit de frică să nu mă bată”

„Veneam de la Lăstuni, am făcut un grătar acolo, am băut câteva beri și la intrare în Kogălniceanu m-a oprit șeful. "- Neculai, ești băut! - Da, recunosc, sunt băut." Am suflat în fiolă, după care am plecat la căruță.