Aproape 28.000 de lei pentru bere la BNR și consultanță de milioane la Cotroceni. Ce arată achizițiile publice, în plină perioadă de dificultăți economice.

Bere de aproape 28.000 de lei la BNR și consultanță de milioane la Cotroceni | Profimediaimages.ro

În timp ce România se confruntă cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și cu pierderea a zeci de mii de locuri de muncă, achizițiile unor instituții ale statului atrag atenția.

Aproape 28.000 de lei pentru bere la BNR și un contract de consultanță strategică la Cotroceni, cu un plafon de milioane de dolari. Ce arată, de fapt, documentele și câți bani sunt în joc?

BNR a cumpărat bere de aproape 28.000 de lei

Banca Națională a României (BNR) a înregistrat 18 achiziții directe la categoria „Bere”, în valoare totală de 27.825 de lei.

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Achizițiile au fost realizate în perioada 11 octombrie 2025 – 6 octombrie 2026, deci nu doar în cursul anului 2026. Printre acestea se numără și o achiziție de 5.740,80 lei de la Selgros, înregistrată la 4 septembrie 2026.

Până în prezent, nu au fost identificate documente care să arate unde au ajuns produsele și care a fost destinația lor finală, notează ghidlicitatii.ro și transparenta24.ro.

"Statul spune că a redus cheltuielile.

Azi am pus-o pe Ana să analizeze toate achizițiile publice din România în 2026.

În 5 minute, Ana mi-a făcut un raport detaliat cu toate achizițiile publice făcute în 2026 prin SEAP.

Instituțiile publice sunt obligate să publice aceste achiziții în SEAP.

Îți spun pe ce au cheltuit banii BNR, Președinția, Guvernul și Camera Deputaților in 2026

1. BNR

A cumpărat de 18 ori bere, în valoare de 27.800 lei !!!", transmite și economistul Radu Georgescu pe pagina lui de Facebook.

Administrația Prezidențială a încheiat un contract de consultanță de milioane de dolari

Administrația Prezidențială a încheiat un contract cu firma americană Eversheds Sutherland pentru servicii de consultanță strategică în relația cu Statele Unite.

Contractul prevede un plafon de 565.000 de dolari pe lună, pentru o perioadă inițială de șase luni. Astfel, valoarea maximă a contractului pentru această perioadă poate ajunge la aproximativ 15 milioane de lei.

Pentru atribuirea contractului, Președinția a invocat o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Este important de precizat că această valoare reprezintă plafonul maxim prevăzut în contract. Nu există suficiente informații pentru a afirma că întreaga sumă a fost deja plătită, notează digi24.ro.

"Cea mai mare achiziție este un contract de consultanta de 15,3 milioane lei cu Eversheds Sutherland (US), fără licitație publicată.

Nu stiu ce reprezinta

S-au mai cheltuit 40.000 lei pentru izolarea fonică a ușilor.

Probabil această cheltuială este îndreptățită.

Să nu mai audă doamnele de la curatenie tipetele din birouri.", a mai transmis economistul Radu Georgescu.

România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană

România a înregistrat o inflație anuală armonizată de 6,5% în septembrie 2026. Potrivit datelor Eurostat, aceasta a fost cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană.

În același timp, economia României a scăzut cu 0,3% în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Totuși, există și un indicator pozitiv: Produsul Intern Brut (PIB) a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea, față de trimestrul precedent.

Prin urmare, datele economice arată o situație dificilă, dar afirmația că România se află în prezent în recesiune trebuie tratată cu atenție și explicată în contextul tuturor indicatorilor economici, notează agerpres.ro.

România a pierdut peste 64.000 de salariați într-un an. Aproximativ 44.000 erau din industria prelucrătoare

România a înregistrat o scădere de peste 64.000 de salariați în perioada iunie 2025 – iunie 2026, potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS).

Cea mai mare parte a scăderii vine din industria prelucrătoare, unde numărul salariaților s-a redus cu aproximativ 44.000.

Trebuie făcută însă o precizare importantă: aceste cifre arată scăderea numărului de salariați, nu doar numărul persoanelor concediate. Reducerea poate avea mai multe cauze și nu trebuie pusă exclusiv pe seama concedierilor, scrie www.zf.ro.

"România este în recesiune economică.

Are cea mai mare inflație din Europa.

În ultimul an, România a pierdut aproape 65.000 de locuri de muncă, din cauza concedierilor și a firmelor care se închid.", mai punctează economistul Radu Georgescu.

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