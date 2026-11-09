Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra deficitului comercial record al României. Acesta explică de ce produsele din import devin tot mai competitive și care sunt problemele economiei românești.

România se confruntă cu un deficit comercial record, iar economistul Radu Georgescu explică motivele din spatele acestui dezechilibru. Deși consumul a scăzut, importurile continuă să pună presiune asupra economiei.

Inflația ridicată, dobânzile mari la credite și menținerea artificială a cursului euro sunt câteva dintre problemele semnalate de specialist. Acesta avertizează că produsele din Ungaria, Bulgaria și Polonia ajung să fie mai competitive decât cele românești.

Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă: România, deficit comercial record. De ce produsele străine câștigă teren

Economia României se confruntă cu un nou semnal de alarmă. Deficitul comercial a ajuns la 3,07 miliarde de euro în luna septembrie, potrivit datelor prezentate de economistul Radu Georgescu. Acesta susține că este cel mai mare deficit comercial înregistrat de la aderarea României la spațiul Schengen. Mai mult, economistul atrage atenția că, la nivelul întregului an 2026, România se îndreaptă spre cel mai mare deficit comercial din istorie.

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Radu Georgescu a explicat, într-o postare pe rețelele de socializare, de ce consideră că economia țării se află într-o situație dificilă. Una dintre problemele pe care le-a evidențiat este faptul că deficitul comercial crește, deși consumul din România a scăzut puternic.

„Azi s-a publicat balanța comercială a României pe septembrie.

În septembrie este un deficit comercial record, 3,07 miliarde euro. Este cel mai mare deficit comercial de la aderarea la Schengen.

Ups.

Iar cumulat pe anul 2026, România are în 2026 cel mai mare deficit comercial din istorie.

Ups.

Cum naiba?

Consumul s-a prăbușit în România, dar deficitul comercial a crescut.

Magie?

Nu.

Doar economie”, a transmis economistul pe pagina lui de Facebook.

Ce legătură are aderarea României la Schengen cu deficitul comercial

Radu Georgescu susține că a avertizat încă din decembrie 2024 asupra efectelor pe care aderarea României la spațiul Schengen le-ar putea avea asupra economiei. În opinia sa, eliminarea controalelor la frontierele interne a adus avantaje nu doar producătorilor români, ci și celor din țările vecine.

Economistul amintește că, la momentul respectiv, mai mulți oameni susțineau în spațiul public că aderarea la Schengen va ajuta România. Argumentul era că produsele românești vor putea ajunge mai repede în magazinele din Ungaria, Bulgaria, Polonia și alte state.

Radu Georgescu atrage însă atenția că același avantaj îl au și producătorii din aceste țări. Produsele lor pot ajunge mai repede pe piața din România, ceea ce înseamnă o concurență mai mare pentru firmele locale.

„În decembrie 2024 am explicat că aderarea la Schengen va fi încă un ciocan în cap pentru economia României.

Unii spuneau la TV că este bine, că bunurile din România vor ajunge mai repede în Ungaria, Bulgaria, Polonia etc.

Ghici ce?

Și cei din Ungaria, Bulgaria, Polonia etc. au spus același lucru: că bunurile lor vor ajunge mai repede în magazinele din România”, a explicat economistul.

Cursul euro și inflația, alte probleme semnalate de economist

Radu Georgescu a vorbit și despre politica privind cursul valutar. Acesta susține că România menține artificial cursul euro, iar această situație îi avantajează pe producătorii din Ungaria, Bulgaria și Polonia.

„Bonus.

România ține artificial cursul euro.

Asta este ideal pentru producătorii din Ungaria, Bulgaria, Polonia etc.

Practic, România consumă rezerva valutară, în acest fel subvenționând produsele externe.

Super strategie economică”, a scris Radu Georgescu.

De ce produsele din Ungaria, Bulgaria și Polonia sunt mai competitive

În analiza sa, Radu Georgescu explică faptul că firmele din România pornesc cu un dezavantaj în comparație cu cele din țările vecine. Producătorii din Ungaria, Bulgaria și Polonia se confruntă cu o inflație mai mică și au costuri de finanțare mai reduse.

„Extra bonus.

România are cea mai mare inflație din Europa.

Extra extra bonus.

Firmele românești plătesc cele mai mari dobânzi la credite dintre firmele din Europa.

Practic, bunurile produse în Ungaria, Bulgaria, Polonia etc. sunt mai competitive deoarece sunt produse cu inflație mult mai mică decât cea din România și cu un cost de finanțare mult mai mic”, a mai transmis economistul.

La finalul mesajului, economistul a vorbit și despre motivele pentru care continuă să explice situația economică a României în mediul online.

„Concluzii.

Sunt prieteni care mă întreabă de ce pierd timpul și explic economie pe rețelele sociale.

Că oricum nu schimb nimic.

Sunt 2 motive:

Eu sunt economist. Datoria mea profesională este să gândesc lucrurile din punct de vedere economic.

Am și o datorie morală față de părinții mei, care m-au ținut 4 ani în facultate la ASE. Aș vrea să le demonstrez că nu am trecut prin ASE ca rața prin apă.

Să fie economie!”, a încheiat Radu Georgescu.

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