Bilete tratament balnear 2019. Cum le pot cere pensionarii și cum pot fi anulate. Care este durata unui bilet de tratament balnear și cum se acordă acestea, reguli, acte necesare și tot ce trebuie să știe pensinarii/salariații care beneficiază de ele.

Bilete tratament balnear 2019. În acest an se vor acorda aproxomativ 60.000 de bilete la tratament balnear, cu aproape 100 mai multe decât anul trecut. Biletele se vor acorda atât pensionarilor, cât și salariaților care au nevoie pentru a-și trata afecțiunile. La numărul biletelor de tratament ce se vor distribui în acest an se mai adaugă și numărul de locuri la tratament balnear ce va fi contractat cu alţi operatori economici interesaţi, în limita bugetului asigurărilor sociale de stat din acest an. Iată ce trebuie să știe pensionarii despre biletele acordate în acest an și cum pot fi acordate.

Bilete tratament balnear 2019. Câți pensionari primesc și cum se acordă anul acesta

Care este durata unui bilet de tratament balnear?

Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Care este ordinea în care se acordă biletele de tratament?

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Dacă, în urma calculării punctajului în aplicaţia SPA, mai multe cereri au acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu acelaşi punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

Câte bilete de tratament se pot obţine în cursul unui an?

În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

Cum pot fi anulate biletele de tratament?

Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii:

a) atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei, din motive familiale (deces, etc.), juridice, calamităţi sau urgenţe medicale atestate cu documente (ale titularului sau membrilor de familie);

b) atunci când din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a casei teritoriale de pensii cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament;

c) în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportază, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termen de maxim 90 zile calendaristice de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament?

cererea tip de acordare a biletului de tratament;

actul de identitate (copie);

talonul de plată a pensiei (original sau copie);

·biletul de trimitere - formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original);

programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

Cine beneficiază de tratament balnear în mod gratuit?