Biletul cutremurător al tânărului care s-a sinucis aruncându-se în cap de pe un pod: „Nu am avut puterea să trec peste probleme și am căzut în depresie și în patima alcoolului”

Un bărbat de 33 de ani s-a aruncat în cap de pe un pod, direct pe asfaltul Autostrăzii Timişoara – Lugoj, iar câţiva şoferi au trecut cu maşinile, în viteză, peste trupul neînsufleţit al acestuia, fără să îşi dea seama despre ce este vorba. Poliţiştii au găsit şi un bilet de adio în care bărbatul îşi cere scuze familiei pentru gestul său.

"Vă rog frumos să mă iertați! Am fost un laș! Nu am avut puterea să trec peste probleme și am căzut în depresie și în patima alcoolului, care în ultimele 2 săptămâni doar el m-a ținut în viață. Nu vreau să se simtă nimeni vinovat pentru gestul meu.

Singurul vinovat sunt eu. Mă simt foarte bolnav și nu vreau să fiu o povara pentru nimeni. Nu vreau să spuneți că nu mi-am iubit copiii și familia. Pentru ei mi-am sacrificat ultimii ani din viață și nu regret nicio secundă. V-am iubit mai mult că pe mine. Pui, vreau să ai grijă de ei și să știe că eu sunt sus și îi văd. Va iubesc ", a scris Marius în biletul de adio.

Bărbatul de 33 de ani din Timişoara s-a dus înainte de miezul nopţii de vineri spre sâmbătă, cu o maşină de ocazie până în dreptul unui pod peste autostrada Timişoara – Lugoj, spun poliţiştii, iar după ce a fumat două ţigări şi-a sunat soţia căreia i-a spus că urmează să se sinucidă. Femeia nu l-a crezut, pentru că soţul ei mai ameninţase şi în trecut că se va sinucide.

Bărbatul a sărit, apoi, în cap, de la aproximativ şase metri, direct pe asfalt.

Mai multe maşini au trecut în viteză peste trupul tânărului, fără ca şoferii să îşi dea seama despre ce este vorba, iar bucăţi din cadavru s-au împrăştiat pe şosea.

Alţi conducători auto au sunat la numărul de urgenţă 112

Imediat, circulaţia pe autostrada Timişoara- Lugoj a fost blocată, iar poliţistii au început cercetările.

Poliţiştii criminalişti au găsit şi un bilet de adio în care bărbatul spune că este singurul vinovat de gestul său, că a căzut în patima alcoolului şi că era depresiv, dar că îşi cere scuze familiei.

Poliţiştii încearcă să afle ce anume l-a împins pe bărbat să-şi ia viaţa.