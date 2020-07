Bucureștiul va avea un nou pasaj. De când va fi deschis circulației

Străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu a presupus lărgirea bulevardului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, construirea unui pasaj peste Dâmbovița și a două poduri la nivelul solului peste râu. Proiectul are o lungime totală de 2,4 kilometri, numai podul de 141 de metri fiind cel mai lung existent peste râul Dâmbovița.

Noua arteră va avea o lungime de 1,3 kilometri, 6 benzi și 3 stații de autobuz.

„Obiectul principal a fost suprainaltarea retelei Transelctrica, pe care, cu ajutorul Primariei Capitalei, am reusit sa il realizam! Am facut si studiul de coexistenta intre Enel si Transelectrica, astfel incat, in decurs de 6 luni s-a realizat suprainaltarea, lucru care a permis finalizarea rampei pasajului si darea in folosinta a a intregului obiectiv”, a încheiat primarul.