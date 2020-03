Buzău: Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat va fi transformat în unitate care să preia şi să trateze bolnavii de coronavirus/ Primarul atrage atenţia asupra lipsei de medici şi materiale sanitare

Potrivit primarului din Râmnicu Sărat, Sorin Cârjan, Spitalul municipal din oraş va fi transformat în spital tampon în care vor fi trataţi bolnavii infectaţi cu coronavirus.

”Am primit astăzi o adresă oficială prin care am fost înştiinţaţi că spitalul va fi transformat în spital tampon pentru trarea cazurilor de COVID 19. Nu ne-a întrebat nimeni nimic. De la momentul la care am primit informarea oficială, Spitalul Municipal se pregăteşte pentru a duce această adresă şi măsurile impuse la bun sfârşit. Sunt evacuaţi toţi pacienţii spitalului”, a declarat Cârjan.

Primarul oraşului a precizat că ”nu este fericit” de decizia luată de Ministerul Sănătăţii, în contextul în care spitalul se confruntă cu o lipsă de cadre medicale, dar şi de echipamente cu care medicii să poată face faţă luptei cu coronavirusul.

”Ca primar nu sunt fericit de această decizie. Am trimis o adresă Ministerului Sănătăţii in care am ridicat problemele pe care le avem, vulnerabilităţile: lipsa de medici, de dotări pentru a face faţă acestor probleme medicale şi alte câteva aspecte. De asemenea, mai multe comunităţi care sunt deservite de acest spital îşi vor trimite pacienţii la alte spitale. Spitalul din Râmnicu Sărat deservea oameni din acest oraş dar şi din Vrancea şi Brăila. Acum, aproape 100 de mii de oameni vor fi direcţionaţi către Buzău, Brăila, Focşani”, a mai spus Cârjan.