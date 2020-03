Call-center la ANOFM, pentru informaţii privind somajul tehnic / Fiecare agenţie judeţeană pune la dispoziţie un număr special pentru informaţii pe acest subiect

Angajatorii afectaţi indirect, dar ale căror încasări au scăzut cu cel puţin 25% faţă de primele două luni ale anului şi care nu au capacitatea financiară pentru a plăti toţi salariaţii, vor putea beneficia de măsurile prevăzute de OUG 30/2020, respectiv de plata şomajului tehnic din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru cel mult 75% dintre angajaţi care au contracte active la data intrării in vigoare a OUG.

Documentele necesare acordării şomajului tehnic pot fi depuse la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi a municipiului Bucureşti, prin poşta electronică, la adresa de email dedicată fiecărui judeţ, care are ca ID numele judeţului (ex: [email protected]). În cazul judeţelor a căror denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărţite prin cratimă (ex: [email protected]).

Sursa : news.ro