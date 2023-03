Când începe și cât durează vacanța de primăvară pentru elevi. Anul 2023 este ultimul în care stau acasă de Paște

Vacanța de primăvară cuprinde inclusiv Paștele ortodox și pe cel catolic. Ce schimbări a anunțat totuși ministrul Educației Ligia Deca.

Când începe și cât durează vacanța de primăvară pentru elevi

Elevii români se pot bucura de aproape două săptămâni de vacanță în luna aprilie 2023, cuprinzând inclusiv Paștele ortodox, dar și pe cel catolic. Cu alte cuvinte, vacanța va începe vineri, 7 aprilie, și se va încheia marți, 18 aprilie, se arată pe site-ul Ministerului Educației.

Astfel, elevii vor începe cursurile de la școală miercuri, 19 aprilie, până vineri, 16 iunie, inclusiv, urmând ca vacanța mare să se desfășoare în perioada 17 iunie - 3 septembrie.

Conform Rtv.net, unele grădinițe pot fi deschise și în perioada vacanței de primăvară 2023.

Ce se va întâmpla cu vacanța de primăvară din anul 2024. Anunțul făcut de ministrul Educației

Ministrul Educaţiei Ligia Deca explică motivele pentru care vacanţa de primăvară în anul şcolar viitor a fost programată între Paştele catolic şi cel ortodox.

Ea arată că în cadrul negocierilor nu a fost argumentată ideea mutării vacanţei şi că motivul principal pentru care această vacanţă se află între cele două sărbători pascale, ”pe lângă egalitatea de tratament între confesiuni, este şi echilibrarea modulelor din punct de vedere pedagogic”.

„Pentru anul şcolar următor avem o situaţie deosebită. În anul respectiv avem o distanţă mare între sărbătorile pascale catolice şi sărbătorile pascale ortodoxe, este cam o lună de zile. În logica împărţirii echilibrate a modulelor, adică să avem un număr de săptămâni comparabile, vacanţa de primăvară pică fix la mijloc.

Deci există zilele libere legale pentru cele două sărbători, iar vacanţa de primăvară pică undeva la mijloc. Noi am avut în dezbatere publică structura anului şcolar, în contextul Comisiei pentru dialog social am cerut părerea elevilor, părinţilor, sindicatelor, nu am avut în şedinţă argumentată nevoia mutării acestei vacanţe de primăvară dintre module înspre vacanţa de Paşte”, a explicat, joi, Ligia Deca, potrivit News.ro, citează Hotnews.ro.

Ea a adăugat că unul dintre argumentele aduse pentru a păstra acea săptămână aşa cum a fost propusă iniţial este ”nevoia de spaţiu în timpul vacanţei pentru organizarea diferitelor etape ale olimpiadelor şcolare”.

„Acesta a fost unul dintre motive. Dar motivul principal pentru care această vacanţă se află între cele două sărbători pascale, pe lângă egalitatea de tratament între confesiuni, este şi echilibrarea modulelor din punct de vedere pedagogic.

Este normal ca ele să nu fie dezechilibrate din punct de vedere al numărului de săptămâni, de aceea am rămas pe această variantă”, a arătat Deca.

Liga Studenţilor condamnă eliminarea vacanţei de Paşti din calendarul anului şcolar 2023-2024 şi cere ministrului Educaţiei, Ligia Deca, remedierea situaţiei. Studenţii susţin că peste 65.000 de copii vor fi puternic afectaţi pentru că nu-şi vor putea vedea părinţii plecaţi la muncă în străinătate.

Liga Studenţilor cere premierului Nicilae Ciucă demiterea Ligiei Deca, în cazul în care ordinul referitor la structura anului şcolar nu va fi modificat. Potrivit documentului, vacanţa de primăvară este programată în perioada 13-21 aprilie 2024, în condiţiile în care Paştele ortodox este în 5 mai, iar cel catolic în 31 martie, mai arată Hotnews.

