Cântăreața Teodora Pană, în centrul unui scandal! O vecină o acuză că i-a rupt mâna:”I-am zis ”cântăcioasă” și s-a năpustit asupra mea cu un par!”

Cântăreața Teodora Pană este în centrul unui scandal uriaș, fiind acuzată de o vecină de bloc că i-a rupt mâna cu un par și i-a lăsat alte vânătăi pe corp, după ce a numit-o ”cântăcioasă”.

Scandalul ar fi pornit, potrivit igj.ro, din cauza unei pisici, care aparține vecinei. L.C, în vârstă de 51 de ani, vecina de bloc a Teodorei, a povestit că aceasta a fost jignită de cântăreață atunci când copilul artistei a vrut să se joace cu animalul.

”Era pisicuța mea afară și fiul ei voia să se joace cu ea, dar mama a început să îmi aducă jigniri, că e împuțită și că se umple de pureci. I-am spus că de ce vorbește așa, pentru că este pisica mea. Am «flituit-o», i-am spus că poate are ceva de cântat și că poate uită versurile și i-am spus că este «cântăcioasă». Când a auzit asta, a luat un par care era pe bancă, s-a năpustit asupra mea, mi-a rupt mâna și m-a lovit aici și pe picior. A fost ditamai parul Dacă nu mă apăram și ripostam, să știți că îmi spărgea capul. A venit și a luat-o soțul. Nici nu m-au întrebat dacă am pățit ceva”, a povestit femeia.

Citește și: Bătaie cu pumni şi picioare în fața unui club de fițe din Mamaia. A fost nevoie de intervenţia jandarmilor!

Ba mai mult, vecina artistei a povestit că totul a avut loc la sfârșitul lunii iunie, pe 23, iar de atunci a fost și amenințată: ”M-a mai amenințat că are ea grijă să nu mai intru pe scară și să nu mai umblu cu tocuri. Pe 23 iunie s-a întâmplat. Am certificat-medico legal. Uitați-vă cum stau. Sunt în medical, cu 75% salariu. Soțul nu lucrează. Am depus plângere la poliție și la parchet. Ei au spus că vor pe cale amiabilă, dar nu mă caută”, a mai povestit vecina Teodorei Pană.

De cealaltă parte, soțul artistei susține că femeia le-a jignitt copilul pentru că a pus mâna pe pisică. Ba mai mult, el a spus că soția sa nu a lovit-o pe vecină: ”Femeia nu a avut nicio mână ruptă. Se va dovedi acest lucru în instanța de judecată. Doamna s-a luat de copiii noștri și i-a înjurat. Nu a dat nimeni cu parul în ea, așa cum aberează. L-a înjurat pe copil și a sărit la el să-l bată”, a declarat el potrivit sursei citate.

Citește și: Scandal uriaș într-un parc din București! Bătaie cu pumnii și picioarele în fața copiilor

Teodora Pană a depus, de asemenea, o plângere penală împotriva vecinei pentru lovire. Soțul artistei susține că acesteia i s-ar fi desprins siliconul în urma incidentului: ”A depus plângere. Este normal. A luat-o de cap. Teodorei i-a dislocat proteza la silicon. Am făcut trei drumuri la București pentru doamna Lia, vecina mea, la control, pentru că a fost trimisă la control. Vecinii vorbesc la bar că se laudă că o să ne ia 10.000 de euro. Poate nu știe cât înseamnă”, a mai precizat el.