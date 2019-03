Cântăreț de manele, prins beat mort la volan! A leșinat în timp ce aștepta la semafor, iar oamenii legii au intervenit de urgență

Un cântăreț de manele este în centrul unui scandal uriaș, după ce a leșinat în timp ce se afla la volan.

Speriați de moarte, mai mulți șoferi au alertat oamenii legii după ce au sesizat că unui bărbat i s-a făcut rău, chiar în timp ce se afla la volan. Ulterior, însă, pompierii sosiți la fața locului au constatat că acesta era sub influența băuturilor alcoolice.

Bărbatul beat este cântăreţul de manele Monică Lupşa, din Timişoara, în vârstă de 41 de ani, potrivit unor surse.

Pe numele solistului, poliţiştii timişeni au deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.

„Poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe str. Marginii din municipiul Timişoara un autoturism nu se punea în mişcare la culoarea verde a semaforului. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii au procedat la conducerea acestuia la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. S-a întocmit în acest caz un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism sub influenţa alcoolului”, au declarat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.