Care a fost cea mai mare pensie în 2019. Câți bani a luat un pensionar român într-o singură lună

Potrivit unui top realizat în 2019 cea mai mare pensie din sistemul public de stat, din Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), are un cuantum brut de 33.235 lei.

Cea de-a doua pensie ca mărime plătită de CNPP pentru luna octombrie are un cuantum brut de 28.572 lei, următoarea are un cuantum brut de 28.470 lei, cea de-a patra 25.939 lei, iar cea de-a cincea are un cuantum brut de 25.862 lei.

Care este cea mai mică pensie din România în 2019?

La polul opus, judeţul Botoşani are cea mai mică pensie publică medie la nivel naţional, în cuantum de 1.092 lei, urmată de judeţul Giurgiu – 1.100 lei, Vrancea – 1.120 lei, Vaslui – 1.130 lei şi Satu Mare – 1.136 lei.