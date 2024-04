Cât costă același iepuraș de ciocolată în România, comparativ cu Marea Britanie. Diferența de preț i-a supărat pe români

Un român stabilit în Marea Britanie a arătat că pentru același iepuraș de ciocolată românii plătesc un preț dublu față de cei care frecventeză supermarketurile din Anglia.

Un iepuraș de ciocolată se vinde cu 56,99 de lei în România. Același desert poate fi cumpărat dintr-un supermarket din Marea Britanie cu 5 lire. (29 de lei). Iepurașul este fabricat de aceeasi companie și are aceeasi greutate în ambele magazine.

Mihai Andrei Tudose lucrează ca bucătar în orașul Oxford și a publicat pe contul său de Facebook un colaj de imagini în care se observă prețul unui iepuraș de ciocolată într-un supermarket din Anglia și într-un supermarket din România.

Preț dublu pentru un iepuraș de ciocolată în România, față de Marea Britanie

Dupa cum se observă în fotografii, iepurașul are un preț de două ori mai mare în România.

„Pentru ca postarea mea a devenit virala, ce-i drept din greseala, imi cer scuze la marile lanturi de magazine ce vin cu oferte extraordinare pentru Romania. V-am stricat combinatiile, nesatulilor!"

Românii care au văzut imaginile publicate de conațional, au descris prețurile din România ca fiind „japcă pe față” și au povestit întâmplări personale la cumpărături.

„Atâta timp cat românii o să continue să cumpere lucruri scumpe ca să arate cât de șmecheri sunt ei, occidentul o să își bată joc de noi. Mi-a spus la un moment dat un amic din afară că în România lucrurile sunt mult mai scumpe pentru că românii plătesc taxă pe prostie. Și mare adevăr a zis!”, „Am cumparat un costum de Halloween pt copil din Tesco UK, seara,fix pe 30 oct la jumatate de preț”, „Am fost recent in Romania si inca nu mi-am revenit dupa socul de dupa cumparaturi..”, „Romania are cele mari preturi din toata Uniunea Europeana, asa au spus la stiri...”, „Sincer , am fost în Romania și m-a luat cu fiori , am dat 4200 lei pe un cos de cumpărături pe care in U.K. îl luam de la Tesco cu 250-280£ !”, „De 2 ori si salarii de 5 ori mai mici”, „România a devenit un lux”, sunt câteva dintre comentariile primite de român.

Pagina Anunțul UK a preluat postarea românului.

„Diferenta reala este de 10x, dupa un calcul simplu: in UK oamenii castiga 5000 unitati monetare, in Romania tot 5000 unitati monetare (u.m.). Intrebarea este, unde cheltuiti dvs aceste credite? In UK? Ok. Cati litri de benzina/motorina luati cu 5000 de credite? 3289 de litri. In Romania, cati litri de benzina motorina luati cu 5000 credite? 625 litri. Un iepuras cate u.m este in Romania 57 aprox, in UK 5. Cati iepurasi luati cu 5000 de unitati monetare in Ro si in UK? Fara conversii ca nu au relevanta deloc, banii castigati in UK ii cheltuiti in UK, “banii” castigati in Ro ii cheltuiti in Romania. Deci de cate ori este mai scump un iepuras de ciocolata in Romania? De 10 ori! Asa se face calculul corect”, a mai spus un alt român care a văzut diferența de preț.

