Câte ziare și reviste mai sunt tipărite pe hârtie în România 2018

Datorita tehnologiei care este într-o continuă evoluție, multă lume a renunțat la cumpărarea revistelor și ziarelor tipărite pe hârtie, alegând să se informeze online. De aceea, multe reviste și ziare ce le găseai o dată pe tarabe acum le poți urmări online, fiecare având site-ul său pentru a oferi cititorilor articole inedite sau știri. Cu toate acestea, unii oameni, în special bătrânii, păstrează tradiția de a cumpăra ziare așa cum au făcut dintotdeauna.

Acesta e unul din motivele pentru care ele încă mai sunt tipărite pe hârtie. Unele ziare și reviste au renunțat la tipărirea pe hârtie din cauza faptului că doreau să recicleze, fără a mai defrișa pădurile pentru a produce hârtie. Ziarele și revistele care odinioară erau extrem de populare pe toate tarabele au scăzut producția pentru a se lansa în mediul online. Printre cele mai populare ziare și reviste din România care încă mai sunt tipărite se numără:

-Adevărul Holding – Acest trust deține multe produse media de print precum Adevărul Auto, Adevărul de Seară (publicații pentru marile orașe ale țării), Adevărul Expert Imobiliar, Adevărul Sănătate, Click, Click! Pentru femei, Dilema Veche, Dilemateca, Historia, OK! România și multe altele, în total numărând 61 de ziare și reviste.

-Anotimp Casa de Presă și Editură – Acest trust are un singur produs media de print și anume Crișana.

-Antena 3 – Acest trust are 8 publicații, și anume, Scânteia, Jurnalul Național – ghid TV, Jurnalul Național – Ediție de Colecție, Jurnalul de Week-end, Jurnalul de Sănătate, Jurnalul de Bucătărie, Jurnalul Casei și Jurnalul.

-Apulum 94 – Acest trust se laudă cu o singură publicație ce se numește Business Adviser.

-Bihor Media - Acest trust se laudă cu o singură publicație ce se numește Bihoreanul.

-Bloc-Notes Media Network – Acest trust are o singură publicație, Business Review.

-BP Publishing Media – Trustul acesta are 4 publicații, printre care UP by Forbes, Pap Tot!, Forbes România și Forbes Life.

-Burda România – Trustul acesta are 35 de publicații, printre care Auto Motor și Sport, Beau Monde, Casa Lux, Draga mea pentru copii, Esquire, Femeia, Marie Claire, Men’s Health, Ioana, National Geographic, Practic – Idei pentru casă, grădină și apartament, Story, Vila Design și multe altele.

-Casa de Presă și Editura Tribuna- Trustul are o singură publicație cu numele Tribuna.

-Convergent Media – Acest trust are 5 publicații și anume Gazeta Sporturilor de Duminică, Gazeta Sporturilor, BBC Top Gear, BBC Science World și BBC Good Food.

-Kaufland România SCS – Trustul acesta deține un singur produs media de print și anume Kaufland.

-Ringier România – Acest trust deține 31 produse media de print printre care se numără Autobild, Elle, Glamour, Libertatea, Lumea Femeilor, Libertatea pentru Femei, Popcorn, TV Satelit, Super Bravo Girl, Unica și multe altele.

-Ring Media Group – Trustul acesta deține un singur produs media de print și anume Ring.

-Son Management - Trustul acesta deține un singur produs media de print și anume Sibiu 100%.

-Tarom SA – Acest trust are 2 publicații, Sky Lady și Insight Tarom.

-Theta Proficiency SRL – Acest trust are 2 publicații, România Liberă și Casa mea.

-Trade Media Solutions - Acest trust are o singură publicație, Progresiv.

-Trustul de presă Dunărea de Jos - Acest trust are o singură publicație, Viața Liberă.

-Zoom Invest SRL - Acest trust are o singură publicație, 4X4 Wheels.

Dacă ești un cititor înrăit și ai colecția ta de reviste sau ziare pe care le răsfoiești cu drag, acestea sunt unele dintre pulicațiile preferate ale românilor.

Sursă foto: pexels.com