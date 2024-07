Câți bani scoate din buzunar Pescboar pentru a-i premia pe elevii cu 10 la BAC. Ce le spune celor care vor să-l păcălească

pescobar a prmis că oferă câte 100 de euro fiecărui elev care a obținut media 10 la Bacalaureat. Afaceristul a început să primească mesje de la cei care se încadrează, însă unii au încercat să-l păcălească.

39 de candidaţi au absolvit examenul de Bacalaureat 2024 cu media 10. Aceştia ar urma să primească o recompensă financiară de la Pescobar.„Premiez cu 100€ în mod simbolic pe toți cei care au luat bacul cu 10 pe linie, în toată România!Felicitări, voi sunteți viitorul țării noastre minunate!” a fost mesajul transmis imediat după aflarea rezultatelor de Paul Nicolau (n.r. Pescobar), pe reţelele sociale.

Astfel, afaceistul ar urma să plătească 3900 de euro.

Pescobar a publicat mai multe conversații cu tineri care i-au scris pe Instagram și i-au demonstrat că au obținut media 10 la Bacalaureat. Dora din Galați, Andrei din Prahova, se numără prentre tinerii care au primit deja de la Pescobar banii promiși.

Ulterior, Pescobar a precizat că verifică dacă nota de 10 este reală, având în vedere că a primit o mulțime de mesaje înșelătoare.

„Vă rog să îmi dea mesaj doar copiii care au luat media 10 la BAC. Toată țara ar trebui să se mândrească cu ei.

Deja am primit 180 de mesaje că toți au luat 10. Văd că sunteți buni la editat, dar fiecăruia în parte eu îi cer numele și ID-ul și verific în platforma edu. Am zis la nota 10. Mie îmi pare rău, v-aș fi dat la toți. Nu merge cu 9,80. Fac ce mă pronunț”.

Felicitări tuturor adolescenților ce au luat bacul cu nota 10 ! Pe toti in mod simbolic ii voi premia cu câte 100€”, a mai spus Pescobar.

La examentul de Bacalaureat 2024 au promovat 99.371 de candidați (95.112 candidați din promoția curentă, respectiv 4.259 din promoțiile anterioare) din totalul celor 130.041 candidați prezenți. Astfel, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 76,4%: în creștere cu 3,6% față de prima sesiune din anul trecut (72,8%). Pentru promoția curentă, rata de succes este de 81,5%, în creștere cu peste 3% față de prima sesiune din anul anterior (78,4%), în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 31,9%, superior cu peste 3%, comparativ cu anul trecut (28,5%).

Cei mai mulți candidați (18.426 – toate promoțiile) au obținut medii situate pe segmentul 9 - 9.49.

Cea mai mare rată de promovare s-a înregistrat în judeţele Cluj 89,9%, Galaţi 88,5%, Brăila 87,5%.

Cea mai slabă rată de promovare s-a înregistrat în Ilfov, Harghita, Giurgiu, Mehedinți și Teleorman.

4.373 de candidați nu s-au prezentat, iar 103 candidați au fost eliminați.

Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen:

Limba și literatura română: 408

Limba și literatura maternă: 21

Proba obligatorie a profilului: 3.279 (Matematică - 2.424 / Istorie - 855)

Proba la alegere a profilului și a specializării: 4.866 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina Logică și argumentare: 1.234).

