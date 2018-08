Caz CUTREMURĂTOR în România! Preot acuzat de sechestrare și agresiune sexuală: „Îmi este frică, sunt ameninţată!”

Una dintre infirmierele de la un cămin de vârstnici din Focşani îl acuză pe directorul instituţiei, care este şi preot, că a sechestrat-o, a bruscat-o şi i-a cerut să întreţină raporturi sexuale ca răsplată pentru faptul că a fost angajată fără să dea şpagă.

Incidentul s-ar fi întâmplat luni noaptea, în jurul orei 4:30, în camera de protocol a căminului. Femeia aflată în tura de noapte declară că a fost chemată la discuţii de directorul instituţiei, un bărbat de 40 de ani, care este şi preot la o biserică din Focşani.

Victima ar fi fost ameninţată, bruscată, trasă de păr şi împiedicată să iasă din cameră. În cele din urmă, a fost lăsată să plece şi a fugit pe stradă, fiind şi în prezent speriată.

„Îmi este frică, sunt ameninţată, domnul şef de centru m-a ameninţat, dar nu mă las, vreau dreptate. Îmi menţin afirmaţiile, chiar dacă sunt ameninţată. V-am spus dumneavoastră ce am păţit, dar le-am spus şi celor din instituţie. Am luat-o pe cale ierarhică. Am raportat la cămin, am fost la Direcţie, am lăsat aceeaşi declaraţie, nu mi s-a dat număr de înregistrare, am ajuns la Primărie, am lăsat şi acolo două hârtii, tot nimic. De abia după ce am ajuns în media au fost înregistrate hârtiile mele, mâine (n.r. joi, 30 august) mă cheamă să dau declaraţie la Primărie”, a declarat infirmiera.

Femeia urmează să facă plângere la Poliţie şi a obţinut un certificat medico-legal care atestă ca a fost agresată.

Colegii de muncă ai femeii declară că directorul vorbeşte urât cu angajaţii şi că a adus o stare de tensiune în interiorul instituţiei.

Poliţia s-a sesizat din oficiu şi va face o anchetă pentru a stabili dacă acuzaţiile se confirmă. Poliţiştii vor audia părţile implicate şi vor analiza înregistrările camerelor video din interiorul şi din curtea Căminului de Persoane Vârstnice din Focşani.

Directorul căminului de vârstnici din Focşani nu a putut fi contactat, surse locale declarând că acesta şi-a luat concediu.

Sursa: Mediafax