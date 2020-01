Caz halucinant în judeţul Argeş! Un copil a fost sechestrat în casă de un executor. Motivul este absurd

Bărbatul locuieşte în comuna Bradu, alături de fiica lui de 13 ani, din prima căsătorie. A divorţat de mult de soţie. La partaj, a primit casa, iar femeia, terenul de sub locuinţă. S-au înţeles ca el s-o despăgubească şi i-a dat o parte din bani, însă n-a mai avut restul sumei. Aşa că fosta soţie l-a dat în judecată şi s-a ajuns la executarea silită. Ieri, în timp ce era plecat de acasă, autorităţile i-au bătut la poartă, ca să pună lacătul.

N-am fost nici anunţat, nici notificat cu privire la această acţiune, ca să zic aşa, n-am ştiut nimic. Am venit urgent, am chemat poliţia fiincă am crezut că cineva a intrat în curte abuziv.

În acel moment, înăuntru se afla fiica sa, dar şi celălalt copil, un băieţel pe care îl are dintr-o altă căsătorie. Speriată, fata l-a sunat ca să vină acasă. Între timp, mama băiatului a venit şi l-a luat pe cel mic. Bărbatul susţine că a anunţat executorul judecătoresc că înăuntru sunt copii. Cu toate acestea, executorul a închis atât casa, cât şi curtea, fără a ţine seama că în locuinţă rămăsese fata de 13 ani.

Fapta executorului judecătoresc poate fi încadrată la una de sechestrare minori. Bărbatul susţine că va depune plângere penală împotriva executorului judecătoresc. Contactată telefonic, femeia a refuzat să îşi expună punctul de vedere.