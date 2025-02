Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, rezumat episoade 22, 23 și 24, 27 februarie 2025. Alexia descoperă secretul lui Tudor. Ce a urmat

În episoadele 22, 23 și 24 din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, din 27 februarie 2025, Alexia a pregătit o masă pentru frații Anei, dar lucrurile nu au mers precum se aștepta aceasta. Tânăra află că Tudor, logodnicul ei, e șantajat de Constance.

În episoadele trecute din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, Ana s-a mutat acasă la Victoria și, în scurt timp, a aflat faptul că tatăl ei natural a decedat în urmă cu ceva timp într-un tragic accident de mașină. Alexia a decis să îi facă viața un calvar, dar primește o lovitură grea atunci când descoperă faptul că Ana a fugit cu Tudor la munte. Ca gest de împăcare, Alexia anunță că vrea să organizeze o masă de familie.

Apar noi intrigi în serialului „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, în episoadele 22, 23 și 24 din data de 27 februarie 2024. Alexia face tot ce îi stă în putință ca să complice viața Anei, dar descoperă un secret neașteptat despre bunica ei, Constance, și logodnicul ei, Tudor.

Serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, episodul 22 din 27 februarie 2025. Alexia organizează o cină pentru frații Anei

În episodul 22 din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, din 27 februarie 2025, Ana este afectată de ceartă avută cu mama Lena, după ce a fugit cu Tudor la munte și femeia s-a speriat. În același timp, mama Lena suferă și pare pierdută în gânduri.

Alexia a promis tuturor că va organiza o cină pentru frații orfani, așa că a decis să se apuce de făcut meniul, având grijă să aleagă doar feluri sofisticate.

„Cherie, nu înțeleg nimic. Eu știu că pentru orfani se donează bani, nu se stă la masă cu ei”, a zis Constance sceptică.

Citește și: Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, rezumat episoade 19, 20 și 21, 20 februarie 2025. Ana fuge cu Tudor la munte. Ce îi cere Alexia

„Așa e, nana, dar unele experiențe sunt de neratat. Să-ți iei cea mai mișto rochie!”, a fost replica Alexiei.

Toby încearcă să facă tot ce îi stă în putință pentru a intra în legătură cu Alina, de care s-a îndrăgostit.

Ana merge acasă la frații ei și la mama Lena pentru a-i invita la masă. Femeia îi spune cât este de dezamăgită de faptul că a lăsat-o să se îngrijoreze și că a ales să meargă cu Tudor. Mama Lena a refuzat invitația la masă, spunând că este mult prea îndurerată.

Între timp, Constance discută cu nepoata ei: „Nu pot să cred că te-ai îmbrăcat așa extravagant pentru orfanii ăia”.

„Dacă asta o face fericită pe sora mea”

„Ma cherie, încep să-mi fac griji din cauza ta, prea ai luat în serios chestia asta.

„Am organizat o cină superbă și elegantă pentru niște copii săraci, am încercat să fac tot ce mi-a stat în putere să o accept în familie pe orfană și frații ei...Vorba bine, frați, că nu are nimic sărăntoaca, o să vină aici ca niște mielușei și o să se uite cum trăiesc bogații. Și o să stea la masă și o să facă ce știu ei mai bine, să se comporte ca niște prost crescuți. O să se facă de râs și o să se umilească, Ana o să vadă că nu are ce să caute în familia asta”, a zis Alexia.

„Mă iau cu rău când îmi imaginez. Nu am fost niciodată mai mândră de tine ca acum!”, a fost replica dată de Constance.

„Pune cea mai tare rochie, că începe răzbunarea”, a râs Alexia.

Serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, episodul 23 din 27 februarie 2025. Frații Anei au mers la cina organizată de Alexia

Când seara a venit, frații Anei au venit la cină și, deși au avut ceva emoții la început, aceștia s-au descurcat de minune, spre marea surprindere a doamnei Constance. Alexia, în schimb, a fost mai mult decât furioasă că nu a reușit să îi facă de râs pe aceștia.

„Nu înțeleg cum copiii ăștia, tu vezi cum sunt? Zici că sunt fete de la pension! Mon Dieu! Nu mi se pare că sunt niște sălbatici. Nu înțeleg, Alexia, mi se par destul de naturali”, a zis Constance.

Profitând de neatenția celor din casă, Alina a fugit și s-a întâlnit cu Toby. Cei doi au mers noaptea în parc și s-au distrat de minune împreună. În timp ce ei se relaxau, tatăl său îi certa pe toți din casă pentru neglijență.

Mama Lena a purtat o discuție importantă cu Tudor și acesta i-a zis ce s-a întâmplat și a convins-o să nu mai fie supărată pe ea.

Alina se întoarce acasă și încearcă să își liniștească tatăl.

Constance și fiul ei se ceartă și bărbatul îi reproșează faptul că jocurile ei vor strica armonia familiei.

Serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, episodul 24 din 27 februarie 2025. Alexia află secretul dintre Constance și Tudor

În episodul 24 din serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, Constance își face bagajul și decide să plece în Franța. Cu lacrimi în ochi, femeia face o scenă, spunând „că a fost izgonită de proprii săi copii”.

Furioasă, Alexia îi cere tatălui său să o convingă pe buncia ei să rămână, lucru pe care îl face.

Tudor a venit să discute cu Constance ca să îi ceară să nu îl mai șantajeze cu nunta, în schimbul ajutorului oferit Alinei: „Vreau să o ajuți pe Alina fără vreun fel de șantaj”.

Între timp, Alexia îi găsește în timpul discuției și cere explicații: „Asta nu cred! Nana, e adevărat?!”.

Totuși, deși ia inițial ideea să anuleze nunta, fiindcă realizează că nu e iubită cu adevărat, ulterior Alexia decide să continue cu nunta, fiindcă nu vrea să o lase pe Ana să câștige.

Următoarele episoade ale serialului original Ana, mi-ai fost scrisă în ADN se văd joi, 27„ februarie 2025, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY.