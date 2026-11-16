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Ce a descoperit un străin într-o parcare a unui mall din România. Nu vede des asta în Italia

Un străin a ajuns în România și nu a putut să creadă atunci când a văzut asta într-o parcare a unui mall. Despre ce este vorba.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 16 Noiembrie 2026, 15:06 | Actualizat Luni, 16 Noiembrie 2026, 15:08
Ce a descoperit un străin într-o parcare a unui mall din România. Nu vede des asta în Italia | Shutterstock
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O vizită într-un mall din București s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru un influencer italian. Ajuns în parcarea unui centru comercial a fost surprins de numărul mare de mașini scumpe pe care le-a întâlnit.

Ce a descoperit un străin într-o parcare a unui mall din România

A început să filmeze automobilele care îi atrăgeau atenția și a mărturisit că nu vede atât de des o asemenea imagine, nici măcar în Italia.

Italianul, cunoscut în mediul online pentru videoclipurile sale în care prezintă diferite întâmplări din viața de zi cu zi, nu și-a ascuns uimirea. În imaginile publicate pe TikTok, acesta a filmat mai multe automobile de lux, iar la un moment dat s-a întrebat dacă nu cumva se află în parcarea unei reprezentanțe auto, nu a unui centru comercial.

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„Nu știu dacă e o reprezentanță sau sunt chiar mașinile clienților... dar așa ceva nu vezi des, băieți. Uitați-vă și voi!”, a spus Paoletto, în timp ce își îndrepta camera către mașinile parcate.

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Ce mașini a găsit italianul în parcarea mall-ului

Printre automobilele care i-au atras atenția s-au numărat mai multe modele BMW din gamele superioare, printre care M4 Custom, M6 Competition, X5, X6 și X4. Pe lângă acestea, în filmare apar un Chevrolet Camaro și un Maserati. Italianul a remarcat fiecare model pe care îl întâlnea, iar reacția sa a devenit tot mai amuzată pe măsură ce continua să filmeze.

„Aici e un X5 care pleacă, dincolo un X6, un X4... iar la final, un Maserati ca și cum ar fi ceva normal. Nici nu mai știu ce filmez!”, a comentat acesta.

Videoclipul a atras rapid atenția internauților și a generat numeroase reacții. Unii utilizatori s-au amuzat de surprinderea italianului, în timp ce alții au comentat contrastul dintre veniturile obișnuite din România și prezența unor automobile atât de scumpe în parcările centrelor comerciale.

De altfel, imaginile au redeschis o discuție mai veche despre mașinile de lux din România și despre importanța pe care unii proprietari o acordă automobilelor ca simbol al statutului social.

Pentru acesta, însă, vizita la mall a venit cu o surpriză pe care nu a ezitat să o împărtășească urmăritorilor săi. O simplă plimbare prin parcare s-a transformat într-un tur printre unele dintre cele mai spectaculoase mașini întâlnite în București.

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