Ce a mâncat o turistă la all inclusive, în Mamaia. A plătit 4.400 lei pentru 7 nopți și un meniu care s-a repetat la fiecare masă

Plajele de pe litoralul românesc sunt pline în această perioadă. Mulți români au ales să se relaxeze la mare în această mini vacanță de Sfânta Maria. Având în vedere valul de turiști, hotelierii au profitat să crească prețurile pentru a profita cum se cuvine de acestea zile libere.

Ce mâncare au primit doi turiști la all inclusive, în Mamaia, într-un sejur de 7 zile care a costat 4.400 lei

Nu e un secret că o vacanță la Mamaia nu era ieftină nici înainte de weekend-ul prelungit. O femeie a povestit pe un grup de Facebook cum a fost concediul său, de 7 zile, la un hotel de trei stele din Mamaia. Cuplul a făcut o rezervare pentru perioada 4-11 august și suma plătită a fost 4.400 lei.

”Am fost cazați la un hotel de 3 stele, dacă vrei să stai în cameră nu e un lux, dar pentru noi care nu venim să stam în cameră, a fost ok. În alt an am avut probleme mari cu omizile la ei, era plin în balcon, acum la același etaj, în același hotel, nu am mai avut probleme.”, a scris turista în postare.

Femeia a lăudat condițiile de la hotel, plajă și pisicină, însă s-a arătat nemulțumită de mâncare. Conform ei, la începutul sejurului mâncarea a fost diversificată. După aceea, la prânz și cină au primit același preparat, iar micul dejun a fost identic zi de zi.

De când s-a aglomerat la mare, ea spune că meniul se repetă zilnic. ”La început mâncarea a fost ok, diversificată (prânz și cină). De când s-a aglomerat, se repetă (zilnic orez + pulpe). Mai e și un sortiment nou de carne/garnitură, dar riști să nu îți placă fiind mâncare gătită (friptură la tavă, legume sote, legume gratinate – pe acestea chiar nu le recomand deloc). Micul dejun este identic zi de zi, schimbă doar iaurturile și cornulețe/biscuiți.”, a notat ea, conform Cancan.

