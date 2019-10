Medic fără urmă de omenie! Ce a putut să-i spună unui pacient bolnav de cancer. Familia a sesizat imediat conducerea spitalului

Lipsit de empatie, profesionalism și...omenie! Familia unui bolnav de cancer a reclamat comportamentul unui medic de la spitalul din Huși. Ce i-a spus acesta pacientului care se lupta pentru fiecare gură de aer.

Rudele unui pacient au reclamat comportamentul unui medic de la spitalul din Huși care ar fi spus, de față cu bolnavul, că acesta suferă de cancer și că „nu are ce să-i facă”.

Conducerea spitalului a demarat o anchetă internă în acest caz. „Familia susţine aceste lucruri şi am demarat o anchetă pentru a stabili dacă se impun anumite măsuri. Personal, am văzut foaia pacientului şi am constatat că a fost tratat corespunzător, fiind direcţionat către o unitate superioară, care are resurse pentru îngrijirea unui astfel de bolnav”, a precizat medicul Lucia Rotaru Ciupilan, managerul Spitalului „Dimitrie Castroian” Huşi.

Pacientul a fost transferat la Spitalul Județean de Urgenţă Vaslui. Reprezentanții unității medicale au precizat că bolnavul este diagnosticat cu cancer de laringe, ajungând la ei cu insuficienţă respiratorie.