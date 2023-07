Campania Observator, Antena 1 – „Ce ne puneți în mâncare” scoate la iveală pericolul la care se expun, de multe ori, consumatorii nevinovaţi și cere de urgenţă înăsprirea legislaţiei în domeniu.

Mâncare sănătoasă, dar numai în teorie. Mersul la piață aproape că a devenit o loterie. Multe alimente din coşul românului ascund, de fapt, pericole imense. Campania Observator, Antena 1 – „Ce ne puneți în mâncare” scoate la iveală pericolul la care se expun, de multe ori, consumatorii nevinovaţi și cere de urgenţă înăsprirea legislaţiei în domeniu.

„Ce ne puneți în mâncare” – o nouă campanie Observator, Antena 1 Luni, 10 iulie, ora 19:00

Observator a dus în laborator câteva alimente care ajung pe mesele românilor, iar rezultatele i-au şocat şi pe experţii care le-au testat. Valori de pesticide care depăşesc limita legală şi de 400 de ori. Consumate pe termen lung, substanţele descoperite la analize duc la boli extrem de grave, de la cancer până la infertilitate. Cu fiecare pas făcut pe traseul hranei, reportajele Observator din seria „Ce ne puneți în mâncare” scot la iveală o lume plină de ilegalităţi şi cinism pe care consumatorul de bună credință nu are cum să o cunoască.

“Înainte de a fi jurnalist, sunt mamă, aşa că prioritatea pe care o am în mod constant este să îi ofer fetiţei mele o alimentaţie sănătoasă, pentru un salt normal în dezvoltare. Cu cât privesc mai atent spre rafturi, spre tarabele din pieţe şi, prin prisma profesiei, spre concluziile experţilor, îmi dau seama că opţiunile pe care le am pentru copilul meu sunt tot mai limitate. La fel se întâmplă în cazul tuturor părinţilor, în cazul tuturor tinerilor, dar şi al bătrânilor care ajung să se confrunte cu mari probleme de sănătate şi din cauza alimentaţiei.

Cu acest impuls am pornit demersul Observator, printr-o serie de teste în laborator, în urma cărora am descoperit, pe lângă grave abateri de la lege, ceea ce mâncăm cu adevărat. Am căutat explicaţii pe tot lanţul: de la producători şi specialişti în agricultură, până la autorităţi şi medici. Am aflat şi care sunt verigile slabe în acest sector. Cei care au legea în mână controlează prea puţin sau deloc, sancţiunile sunt apă de ploaie pentru cei care pun în pericol sănătatea consumatorilor, laboratoarele pentru testare pot fi numărate pe degete, iar pesticidele se vând la liber, oricui, fără nicio oprelişte. Aşa că venim şi cu solicitări către autorităţi. Aflăm împreună, prin intermediul acestor materiale marca Observator, ce ne pun în mâncare.”, declară Greta Neagu, reporterul Observator care a realizat materialele

Campania Observator „Ce ne puneți în mâcare” care începe luni, 10 iulie, la Observator, Antena 1, ora 19:00, este un demers jurnalistic mai mult decât necesar pentru viitorul fiecăruia dintre români.Oamenii au dreptul să mănânce fără se îmbolnăvească, să știe ce li se pune în mâncare!

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/?hl=en

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en