Noi detalii în cazul morții polițistului Gigină! Ordinele pe care le-a primit în noaptea decesului: ”Bogdane, mergi şi fă breşă, mergi pe contrasens, fă breşă!”

Apar noi detalii în cazul polițistului Bogdan Gigină, care a murit în timp ce se afla în coloana oficială a fostului vicepremier Gabriel Oprea. Mai exact, se pare că ofițerul de poliție care se afla în limuzina acestuia a solicitat de mai multe ori agenților rutier să mărească viteza de deplasare și să circule pe contrasens pentru ”a sparge traficul”.

Cazul a ajuns pe masa magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, iar în comunicările radio efectuate de către poliţişti pe canalul Poliţiei Rutiere şi înregistrate de Inspectoratul General al Poliţiei Române-Direcţia Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se poate auzi perfect cum ofițerul de poliție aflat în limuzica lui Gabriel Oprea a solicitat să se circule cu presiune.

„Bogdane, mergi şi fă breşă, mergi pe contrasens, fă breşă!“, „Bogdane, între benzile 2-3, între benzile 2 şi 3!“ „Scoate, scoate banda 3! Contrasensu'! Contrasensu', banda 3! Scoate-i!”, se arată în comunicările dintre agenții de la Poliția Rutieră și echipajul care-l însoțea pe Gabriel Oprea.

Oprea era însoţit în permamență de un autoturism de poliţie rutieră - cu un agent şi un ofiţer de poliţie rutieră- cât şi de o motocicletă a Poliţiei Rutiere. Iar un rol important îl avea motociclistul care mergea în fruntea coloanei.

-"SP12, opreşte că venim în scurt. Opreşte contrasensu' că venim în scurt."

-"Ţine! Ţine-l acolo, ţine-l acolo!"

-"Atenţie! Ne încadram acum pe contra, către dumneavoastră. I423, va rog să nu mai permiteţi pe centrală!"

-"I4262, ţineţi-i şi venim noi pe contra. Acum ne încadram către dumneavoastră!"

-"B215, VELA (Indicativul dispeceratului Brigăzii de Poliţie Rutieră-n.red.), pentru I490 ne grăbim."

-"Axu' Uranus venim cu presiune. În acest moment depăşim RO Vulcănescu."

-"48, vezi că venim pe contra. 48, creează-ne o breşă!" -"VELA, ne grăbim cu 604 (Indicativul coloanei lui Gabriel Oprea-n.red.) . Ne grăbim."

-"Hai că venim pe contra. I489, venim pe contra."

-"Da, confirm. Venim cu presiune."

-"VELA, B215, punct final K498. Ne grăbim."

-"Venim cu presiune. Depăşiţi SR 27-2."

-"Scoate-i p-ăştia d-aici!"

-"Parcă era vorba că ne asiguraţi şi nouă contrasensu'! Nu tre' să dau eu peste ei!"

-"Ţine-i. Ţine-i, ţine-i. Ţine-i!"

-"Da-l p-ăla la o parte!"

-"VELA, 8800, din aliniament 604, să cunoască: venim cu presiune."

-"Vedeţi că venim între sensuri. Între sensuri."

-"I 489, nu mai băgaţi pe Lascăr (Bulevardul Lascăr Catargiu- n.red.)! Opriţi şi venim pe contra! Ţineţi-i pe toţi pe loc, la 93/2 acum!"

-"La B 215, 604! Am rugămintea, corespondenţii doar direcţia de avans, o să ne grăbim."

-"Hai XXX XXX (numele unuia dintre agenţii de poliţie- n.red.), mergi mult avansat, te rog, şi sparge tot ce ai în faţă!"

-"VELA pentru 604 modificăm punctul final, vom execută către Excelsior (Clubul Excelsior, restaurantul Ministerului Administraţiei şi Internelor, are sediul pe stradă Ştirbei Vodă-n.red.), prin acelaşi aliniament până la I 492, la I 492 continuăm până la Schitu Magureanu (bulevardul-n.red.) dreaptă, dreaptă pe Ştirbei pentru Excelsior, am rugămintea-urgentăm în realizarea aliniamentului.", se arată în comunicările radio publicate de Ziare.com.

De asemenea, în alte discuții apar și ordinele primite de Bogdan Gigină.

-"Berzei (stradă Berzei- n.red.), vă rog să opriţi totul din acest moment. Venim pe contra şi ne creaţi breşă".

-"Moto, mergeţi cât puteţi avansat, cât puteţi."

-"Realizăm urgent, de la K498 pentru Eliade, prin marele bulevard I 490, I 426, a... Eliade, ultimul post Eliade-Radu Beller."

-"Bogdane, mergi şi fă breşă, mergi pe contrasens, fă breşă!"

-"Da, confirm între sensuri."

-"Bogdane, între benzile 2-3, între benzile 2 şi 3!"

-"Scoate, scoate bandă 3! Contrasensu'! Contrasensu', bandă 3! Scoate-i!"

-"Mărim!"

-"Moto, să vii avansat de la 90, să încerci să creezi breşe între!"

În seara de 20 octombrie 2015, agentul de poliţie Bogdan Gigină, în vârstă de 28 de ani, care făcea parte dintr-un dispozitiv de însoţire a ministrului, a fost implicat într-un accident de circulaţie pe o stradă din Bucureşti, în urma căruia a suferit leziuni care i-au cauzat decesul. La momentul producerii accidentului, ministrul se deplasa către locuinţa sa.