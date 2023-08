Ce postase Alina Ciobanu, fata ucisă de prietena Loredana Atănăsoaie, pe Tiktok. Adolescenta publica un mesaj puternic

Alina, tânăra ucisă de prietena sa într-un hotel din Mangalia, publica, cu doar câteva luni înainte să își piardă viața, un mesaj tulburător. La doar 18 ani, ea susținea că liniștea este unul dintre cele mai importante lucruri.

Alina s-a stins din viață în urma unui conflict, ce ținea de o bună perioadă, cu Loredana, cea care îi era prietenă încă de la grădiniță.

Au fost inclusiv colege la școală și toată lumea știa cât de bine se înțeleg. Se pare, însă, că relația lor s-a deteriorat în ultimul an.

În august 2022, Alina posta un Tiktok cu mai multe fotografii ce o arătau fericită. În comentarii apare numele Loredanei. Fata i-a lăsat un comentariu cu o inimioară, la care Alina a reacționat cu un alt emoji.

Un an mai târziu, Loredana îi devenea din prietenă călău. Ba mai mult, după ce o ucidea cu sânge rece, îi abandona trupul sub o bancă, în cel mai apropiat parc.

Reamintim că cele două tinere munceau într-un hotel din Mangalia, același în care Alina a fost ucisă. Tânăra voia să strângă bani pentru liceu și apoi să-și urmeze visul de a deveni polițistă. Nu a mai apucat, căci o discuție tensionată a făcut-o pe Loredana să-și iasă din minți și să o înjunghie mortal.

Ce postase Alina Elena Ciobanu pe Tiktok cu doar câteva luni înainte să fie ucisă de Loredana Atănăsoaie

În urmă cu un an, Alina și Loredana se urmăreau reciproc în social media și își lăsau comentarii. În vara anului 2023, relația lor se schimbase semnificativ. Se certau și Alina nu mai voia să împartă aceeași cameră, dorindu-și să se întoarcă la Vaslui.

Tânăra ucisă nu era foarte activă pe Tiktok, acolo unde a postat doar două clipuri. Al doilea conține un mesaj puternic, care dă de înțeles că Alina, deși avea doar 18 ani, era un adolescent matur.

”Cu cât crești și înaintezi în viață, cu atât îți dai seama că liniștea este una dintre cele mai importante chestii din viața ta”, scria Alina în postarea de pe platforma menționată.

Iubitul ei, Sergiu, și două prietene reacționau cu inimioare la clipul său. Nici urmă de Loredana, însă.

Declarația cutremurătoare a Loredanei Atănăsoaie, cea care a ucis-o pe Alina Elena la Mangalia

Conform Antena 3, Loredana Atănăsoaie a recunoscut crima și a povestit amănunțit cum a săvârșit oroarea din Mangalia. Iată declarațiile făcute de aceasta în fața anchetatorilor:

"Într-un moment de furie, întrucât Alina îmi răspundea evaziv, am început să tremur. Inițial, am ezitat, însă după aceea am înjunghiat-o. Menționez că Alina nu dormea, însă stătea cu ochii închiși și fața la perete. Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care m-am pierdut cu firea.

După ce am înjunghiat-o, Alinei îi curgea sânge din gură și din rana făcută cu cutitul, horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mâna la gură să nu se audă în celelalte camere.

A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat, timp în care m-a zgâriat pe mână și pe gât și chiar și pe spate. Am stat câteva minute în afara hotelului să îmi revin și am decis să chem un taxi, dar nu eram decisă unde să merg.

Am găsit un taxi pe internet și taximetristul m-a întrebat în mod repetat ce am în valiză, timp în care a venit și un coleg de muncă, pe nume Vali, căruia i-am zis că plec acasă. Acesta m-a ajutat să pun valiza în portbagajul taxiului, după care Vali a plecat.

M-am urcat în taxi, în dreapta față și i-am spus taximetristului că vreau să merg la bancomat și că ulterior mă voi decide unde merg. Eu nu eram murdară pe haine, deoarece mă schimbasem în cameră.

Taximetristul a observat că am vânătăi pe față și pe gât însă eu i-am zis ca m-am lovit la muncă. Am plecat spre bancomat și taximetristul m-a dus la un bancomat BRD, din câte îmi amintesc, și cred că am scos 2.000 lei și am revenit în taxi cerându-i taximetristului să mă ducă în Vaslui.”, a declarat Loredana în fața anchetatorilor.