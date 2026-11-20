În Norvegia, unde iernile sunt lungi, iar lumina naturală dispare devreme, casa capătă un rol esențial: devine locul în care oamenii își găsesc confortul, liniștea și starea de bine.

Ce putem învăța de la norvegieni despre amenajarea casei. Cele 8 trucuri care transformă locuința într-un spațiu cald și primitor | Shutterstock

Poate tocmai de aceea, amenajările nordice pun atât de mult accent pe lumină, materiale naturale și detalii care fac diferența.

Ce putem învăța de la norvegieni despre amenajarea casei

Un exemplu interesant vine de la arhitectul Ionescu, care, într-o postare pe Instagram, atrage atenția asupra unui obicei simplu, dar cu efect spectaculos: folosirea a trei lămpi joase în locul unei singure plafoniere.

Pornind de la această idee, iată opt trucuri inspirate din amenajările norvegiene pe care le putem adopta și în propria locuință.

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1. Alege mai multe surse de lumină, nu doar plafoniera

Unul dintre cele mai importante secrete este iluminatul pe mai multe niveluri. În locul unei singure surse puternice din tavan, folosește trei lămpi de masă sau de podea, amplasate în zone diferite ale camerei. Lumina distribuită la nivelul ochilor creează o atmosferă intimă și relaxantă.

2. Mizează pe lumină caldă

Becurile cu lumină caldă, de aproximativ 2.700 K, sunt ideale pentru living și dormitor. Acestea fac încăperea mai primitoare și contribuie la o atmosferă plăcută în serile petrecute acasă.

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3. Integrează materiale naturale

Lemnul, lâna, inul, bumbacul și piatra sunt materiale frecvent întâlnite în amenajările nordice. Acestea aduc textură, căldură vizuală și o legătură subtilă cu natura.

4. Folosește culori inspirate din natură

Bejul, cremurile, griurile calde, albul untos și nuanțele discrete de verde creează un decor echilibrat. Nu este nevoie de contraste puternice pentru a obține o locuință cu personalitate.

5. Adaugă textile confortabile

Păturile din lână, pernele decorative, covoarele moi și draperiile din materiale naturale fac spațiul mai confortabil. În plus, contribuie la o acustică mai plăcută.

6. Creează mici colțuri de relaxare

Un fotoliu confortabil, o lampă de citit și o măsuță laterală pot transforma un colț nefolosit într-un loc perfect pentru lectură sau odihnă.

7. Nu aglomera încăperile

Stilul nordic pune accent pe funcționalitate și simplitate. Păstrează doar obiectele care îți sunt utile sau care au valoare decorativă și personală. Spațiul liber contribuie la senzația de liniște.

8. Adu natura în interior

Plantele, ramurile decorative și florile proaspete adaugă viață și prospețime. Chiar și câteva elemente naturale pot schimba atmosfera unei camere.

Lecția norvegienilor: confortul stă în detalii

O casă primitoare nu presupune neapărat mobilier scump sau renovări costisitoare. De multe ori, diferența o fac iluminatul potrivit, materialele plăcute la atingere și modul în care organizăm spațiul.

Iar dacă ar fi să alegem un singur truc pe care să-l aplicăm chiar de astăzi, am începe cu cele trei lămpi joase. Este o schimbare simplă, dar care poate transforma complet atmosfera unei camere, mai ales în serile lungi de toamnă și iarnă.