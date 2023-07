Ce s-a ales de vila de pe litoral a lui Alexandru Arșinel. Imagini cu locuința din 2 Mai a marelui actor român

Regretatul actor a construit vila pentru el și familia sa, însă, după ce a început să se confrunte cu probleme de sănătate, casa a fost închiriată în scop turistic. Află din rândurile de mai jos ce s-a întâmplat cu locuința din 2 Mai, la zece luni de la moartea lui Alexandru Arșinel!

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY