Weekendul 10–11 octombrie 2026 aduce o mulțime de opțiuni pentru cei care vor să iasă din casă, de la festivaluri de toamnă și concerte până la proiecții gratuite de filme, spectacole de teatru și evenimente pentru copii.

Ce să faci în weekendul 10-11 octombrie 2026, în București și în țară. Evenimente, festivaluri și locuri de vizitat | Shutterstock

În București, printre atracțiile principale se numără Spotlight, OctObor Fest și CineMatache, în timp ce Cluj-Napoca, Sibiu și Timișoara propun târguri, spectacole și manifestări culturale.

Tot în acest weekend are loc Maratonul București, care va aduce restricții de trafic în Capitală. Pentru cei care preferă o excursie în afara orașului, există și variante de petrecere a timpului liber în Iași, Brașov, Constanța sau alte destinații din țară.

Ce să faci în București în weekendul 10–11 octombrie 2026

Capitala găzduiește în acest weekend evenimente pentru toate gusturile, de la târguri cu preparate tradiționale și muzică live până la festivaluri de artă luminoasă și proiecții de film în aer liber.

Articolul continuă după reclamă

Târgul de toamnă de la Obor – program și intrare

OctObor Fest – Toamna la Obor se desfășoară între 9 și 11 octombrie 2026, în Piața Obor. Festivalul aduce preparate tradiționale, mici, bere, must și muzică live, într-o atmosferă specifică târgurilor de toamnă.

Sâmbătă, 10 octombrie, pe scenă sunt anunțați Bianca Dumitru, Laura Vătăjanu, Taraful Victor Florea și Life on Mars. Duminică, 11 octombrie, programul continuă cu Ansamblul Landâș din Sarichioi, Fetno Dance, Florin Grigore și Georgiana Neagu & The Mood.

Intrarea este gratuită, astfel că evenimentul poate fi o alegere potrivită pentru o ieșire de weekend cu prietenii sau familia.

Filme gratuite în aer liber, la Piața Matache

CineMatache transformă Piața Matache într-un cinematograf în aer liber, în perioada 9–11 octombrie. Prima ediție a evenimentului este dedicată regizorului Stere Gulea, iar programul include filme din trilogia „Moromeții”.

Sâmbătă, 10 octombrie, este programat filmul „Moromeții 2”, iar actorul Cuzin Toma este invitat. Duminică, 11 octombrie, publicul poate urmări „Moromeții 3”, în prezența actorului Alex Călin. Criticul de film Irina-Margareta Nistor participă la discuțiile despre pelicule.

Proiecțiile încep la ora 18:00, iar accesul este gratuit. Evenimentul oferă ocazia de a urmări filme românești într-un spațiu urban neobișnuit, în aer liber.

Spotlight 2026 – programul Festivalului Luminii

Unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale weekendului este Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii, organizat în perioada 9–11 octombrie, pe Calea Victoriei și la ARCUB – Hanul Gabroveni.

Ediția aniversară cu numărul 10 are tema „Playground” și include 19 instalații de artă luminoasă și proiecții de video mapping. Lucrările transformă clădirile și spațiile urbane în decoruri vizuale care pot fi descoperite pe parcursul unei plimbări prin centrul Capitalei. Sâmbătă și duminică, instalațiile pot fi vizitate între orele 19:00 și 23:00. Intrarea este liberă.

Pentru cei care vor să fotografieze instalațiile, să se plimbe prin centrul orașului sau să petreacă o seară în aer liber, Spotlight este una dintre principalele atracții ale weekendului.

Străzi Deschise și Bărbați pe Mătăsari

Programul Străzi Deschise ajunge la ultimul weekend al ediției din 2026, pe 10 și 11 octombrie. Calea Victoriei rămâne punctul central al promenadei urbane, iar vizitatorii pot combina plimbarea cu explorarea instalațiilor Spotlight.

Intervalele exacte ale restricțiilor de trafic trebuie verificate în anunțurile oficiale ale autorităților, mai ales că în același weekend are loc și Maratonul București.

Tot între 9 și 11 octombrie se desfășoară Bărbați pe Mătăsari, ediția a VII-a, pe strada Mătăsari. Evenimentul are un caracter cultural și comunitar și reprezintă o alternativă pentru cei care vor să descopere o altă zonă a orașului. Programul complet al activităților și concertelor trebuie consultat înainte de plecare.

Târgoveții de povești – teatru în zona Obor

Copiii și familiile pot participa la „Târgoveții de povești”, un proiect organizat de Teatrul Țăndărică. Sâmbătă și duminică, pe 10 și 11 octombrie, de la ora 10:00, în zona GustObor sunt programate spectacole de teatru de animație inspirate din istoria și atmosfera Pieței Obor. Proiectul readuce în atenția publicului inclusiv marionete istorice, iar accesul este gratuit.

RO-WINE – festivalul vinului

Pentru pasionații de vin și gastronomie, RO-WINE – Festivalul Internațional al Vinului se desfășoară între 9 și 11 octombrie, la Fratelli Studios, pe strada Glodeni nr. 1–3.

Evenimentul include degustări, întâlniri cu producători, experiențe gastronomice și masterclassuri. Sâmbătă și duminică, programul este anunțat între orele 12:00 și 20:00. Participarea se face pe bază de bilet, iar evenimentul este destinat adulților.

Evenimente gratuite în București în weekend

Cei care vor să iasă în oraș fără să cheltuiască bani pe bilete au la dispoziție mai multe variante. OctObor Fest propune concerte și preparate de sezon, CineMatache aduce filme românești în aer liber, iar Spotlight transformă centrul Capitalei într-un traseu de artă luminoasă.

La acestea se adaugă „Târgoveții de povești”, cu spectacole de animație în zona Obor. Înainte de plecare, este recomandat să fie verificate paginile organizatorilor pentru eventuale modificări de program.

Ce poți face cu copiii în București

În afară de evenimentele gratuite din Piața Obor și Piața Matache, weekendul oferă și oportunități pentru cei mici prin Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „100, 1.000, 1.000.000 de povești”, organizat de Teatrul Ion Creangă în perioada 8–11 octombrie.

Printre producțiile anunțate se numără „Harap Alb”, „Baby Esferic”, „Antipozi” și „Micuțele lumi”. Pentru alegerea unui spectacol, trebuie consultate programul și disponibilitatea biletelor.

O altă opțiune este Animest, Festivalul Internațional de Film de Animație, care se încheie pe 11 octombrie. Proiecțiile sunt organizate în spații precum Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului și Cinemateca Eforie. Festivalul include animații pentru copii și adulți, premiere și evenimente speciale, însă orele și filmele din fiecare zi trebuie verificate în programul ediției.

Familiile pot alege și o plimbare prin Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”, o vizită la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” sau la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Alte variante sunt Muzeul Național de Artă al României, Palatul Primăverii, parcurile Herăstrău, Cișmigiu și Carol sau o plimbare prin Centrul Vechi și Pasajul Macca-Vilacrosse.

Acestea sunt recomandări permanente, nu evenimente organizate special pentru acest weekend. Programul și condițiile de acces trebuie verificate înainte de vizită.

Bucharest Photofest și Animest, în ultimul weekend de festival

Pasionații de fotografie pot descoperi evenimentele Bucharest Photofest, festival internațional care se desfășoară până pe 18 octombrie, sub tema „Witness”. Agenda include peste 40 de evenimente, între care expoziții, proiecții și întâlniri cu fotografi, în spații precum POINT și alte locații din București.

În paralel, Animest ajunge la finalul ediției din 2026. Cei interesați de filmele de animație pot consulta programul pentru 10 și 11 octombrie și pot alege proiecțiile în funcție de vârstă și preferințe.

Maratonul București 2026: curse și restricții de trafic

Pe 10 și 11 octombrie are loc Maratonul București, eveniment sportiv care aduce în Capitală participanți și spectatori pentru cursele de maraton, semimaraton, 10 kilometri și ștafetă.

Competiția afectează circulația în mai multe zone ale orașului, în special pe traseele curselor și în centrul Capitalei. Cei care au drum prin București în acest weekend ar trebui să urmărească anunțurile Brigăzii Rutiere și ale organizatorilor, pentru a afla străzile închise și intervalele exacte ale restricțiilor.

Folosirea transportului public poate fi o alternativă utilă, în funcție de traseul ales și de programul curselor.

Ce să faci în Cluj-Napoca în weekendul 10–11 octombrie

Cluj-Napoca propune un amestec de târguri tradiționale, evenimente de dans contemporan, expoziții și spectacole.

În Piața Unirii continuă târgul ZESTREA – Taine din palmă de ardelean, organizat între 1 și 11 octombrie. Vizitatorii pot descoperi produse locale, meșteșuguri și tradiții transilvănene.

În Piața Avram Iancu se desfășoară Târgul Tradiții de Toamnă, în perioada 8–25 octombrie. Cei interesați de pietre și minerale pot merge la expoziția Mineralia, organizată între 9 și 11 octombrie la Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Tot între 8 și 11 octombrie are loc OM – Transilvania International Dance Festival. Programul cuprinde spectacole de dans contemporan, expoziții, proiecții de film, ateliere și discuții, fiind anunțate în total 20 de evenimente.

Pentru iubitorii muzicii clasice, Toamna Muzicală Clujeană se desfășoară între 9 și 23 octombrie. Programul concertelor trebuie consultat pentru a afla reprezentațiile din weekend.

La aproximativ o oră de Cluj-Napoca, în funcție de trafic, Târgul de Toamnă de la Fechetău, din Negreni, județul Cluj, continuă până pe 11 octombrie.

Familiile pot alege spectacolul „Ziua în care a fugit somnul”, programat duminică, 11 octombrie, la Teatrul de Păpuși Puck, la orele 11:00 și 12:30.

Duminică seara, de la ora 19:30, Ștefan Bănică este anunțat cu spectacolul „Povestea mea”, la Casa de Cultură a Studenților.

Cei care rămân în oraș pot vizita Grădina Botanică „Alexandru Borza”, Parcul Central, Cetățuia sau Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Pentru o excursie de o zi, Salina Turda și Cheile Turzii sunt variante de luat în calcul, cu verificarea condițiilor meteo și a programului de acces.

Evenimente în Sibiu în weekend

Sibiul oferă spectacole de teatru pentru copii și adulți, ateliere și expoziții.

Sâmbătă, 10 octombrie, Teatrul Gong găzduiește spectacolul „Ursul păcălit de vulpe”, cu reprezentații anunțate la orele 11:00 și 18:00. Tot sâmbătă, de la ora 10:00, copiii pot participa la atelierul de creat povești „Spiridușii buclucași”, iar de la ora 15:00 este programat atelierul de desen „October Underground”.

La Teatrul Național „Radu Stanca”, „Școala nevestelor”, după Molière, este programată sâmbătă, de la ora 19:00, și duminică, de la ora 17:00.

Duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00, Teatrul Gong găzduiește „Noaptea Animațiilor Vii”. Cei interesați de natură pot căuta și expoziția micologică de la Muzeul de Istorie Naturală.

În această perioadă are loc și Sibiu Opera Festival, însă existența unor reprezentații chiar pe 10 și 11 octombrie trebuie verificată în calendarul oficial.

Pentru o plimbare, centrul istoric rămâne una dintre principalele atracții ale orașului, cu Piața Mare, Piața Mică, Podul Minciunilor și Turnul Sfatului. Muzeul ASTRA, Muzeul Brukenthal și o excursie la Păltiniș sunt alte opțiuni, în funcție de timpul disponibil și de programul de vizitare.

Ce poți face în Timișoara în weekend

Timișoara are în program spectacole de teatru, balet și evenimente pentru copii.

Sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 11:00, la Cinema Timiș este programat spectacolul pentru copii „Aladin și lampa jucăușă”.

Seara, de la ora 19:30, Teatrul German de Stat găzduiește „Penthesilea. Un recviem”. Tot la ora 19:30 este anunțat concertul lui Ștefan Bănică, „Povestea mea”, la Filarmonica Banatul.

Duminică, de la ora 13:00, Teatrul Merlin propune un spectacol de teatru de păpuși și un concert folcloric, cu Suzana și Daciana Vlad invitate.

Pentru iubitorii dansului, Opera Națională Română Timișoara programează baletul „Giselle”, duminică, de la ora 18:00. Tot în aceeași seară, de la ora 19:00, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” este anunțat spectacolul „Absurdinia”.

Dacă vrei să explorezi orașul între două evenimente, poți face o plimbare prin Piața Unirii și Piața Victoriei, poți vizita Bastionul Maria Theresia sau poți merge în Parcul Rozelor și pe malurile Begăi. Muzeul Satului Bănățean este o altă opțiune, în funcție de programul de vizitare.

Ce poți face în Iași în weekendul 10–11 octombrie

În această perioadă, Iașiul este unul dintre principalele centre de interes religios din țară, deoarece se desfășoară pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pelerinajul începe pe 8 octombrie și continuă până pe 15 octombrie, iar ziua de prăznuire este 14 octombrie. Prin urmare, sâmbătă și duminică, 10 și 11 octombrie, credincioșii pot participa la slujbele programate și se pot închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Pentru cei care intenționează să participe, este important să consulte actualizările Mitropoliei Moldovei și Bucovinei privind programul liturgic, accesul în zonă și poziția capătului rândului de pelerini. Timpul de așteptare poate varia în funcție de numărul de persoane.

Pe lângă pelerinaj, Iașiul oferă mai multe obiective care pot fi incluse într-o vizită de weekend: Palatul Culturii, Complexul Muzeal Național „Moldova”, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Parcul Copou și Teiul lui Eminescu. Mai pot fi vizitate Mănăstirea Golia, Mănăstirea Cetățuia și Catedrala Mitropolitană, cu respectarea programului fiecărui obiectiv.

Ce poți face în Brașov în weekend

Brașovul este o variantă potrivită pentru cei care vor să combine plimbările prin oraș cu o excursie în natură.

În centrul istoric, poți vizita Piața Sfatului, Biserica Neagră, Strada Sforii, Turnul Alb și Turnul Negru. Prima Școală Românească este o altă atracție pentru cei interesați de istoria locală.

Dacă vremea permite, poți urca pe Tâmpa sau poți petrece câteva ore în Poiana Brașov. Pentru o excursie de o zi, Castelul Bran și Cetatea Râșnov sunt variante de luat în calcul, după verificarea programului și a zonelor deschise publicului.

O altă posibilitate este Sanctuarul de urși Libearty din Zărnești, unde vizitele se desfășoară în condițiile și la orele stabilite de organizator.

Ce poți face în Constanța în weekend

Chiar dacă luna octombrie nu mai este perioada de vârf a sezonului estival, Constanța rămâne o destinație potrivită pentru o plimbare pe litoral.

Poți începe cu faleza Cazinoului și Piața Ovidiu, apoi poți continua spre Portul Tomis. Vizitarea Cazinoului, a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie sau a Edificiului Roman cu Mozaic depinde de programul și condițiile de acces din perioada respectivă.

Pentru familii, Delfinariul și Acvariul pot fi variante de luat în calcul, cu verificarea programului înainte de plecare. O plimbare pe plaja din Mamaia este o altă opțiune pentru cei care vor să petreacă timp în aer liber. Dacă ai la dispoziție o zi întreagă, poți lua în calcul și o excursie la cetatea Histria.

Unde poți merge într-o excursie de o zi

Pentru cei care vor să profite de weekend fără să participe neapărat la un eveniment organizat, mai multe destinații din țară pot fi potrivite pentru luna octombrie.

Oradea oferă un traseu urban prin Piața Unirii, Palatul Vulturul Negru și Cetatea Oradea. Dealul Ciuperca este o altă oprire posibilă, iar Băile Felix pot fi o alegere pentru cei care caută relaxare.

Craiova poate fi explorată printr-o plimbare în Parcul Nicolae Romanescu, o vizită la Grădina Botanică și la Muzeul de Artă sau o ieșire în Centrul Vechi. Casa Băniei este o altă atracție de luat în calcul.

Sinaia este potrivită pentru o excursie de toamnă, cu opriri la Castelul Peleș, Castelul Pelișor, Mănăstirea Sinaia și Parcul Dimitrie Ghica. Pentru drumeții ușoare, condițiile meteo și starea traseelor trebuie verificate înainte de plecare.

Maramureș oferă o experiență diferită, prin satele tradiționale, Mănăstirea Bârsana și Cimitirul Vesel din Săpânța. O călătorie cu Mocănița de pe Valea Vaserului poate completa excursia, însă este necesară verificarea orarului și rezervarea în avans.

Citește și: Oana Tomoiagă, mesaj emoționant după eliminarea lui Cheloo de la Asia Express. Ce a dezvăluit despre artist: „Un om minunat”

Ce trebuie să știi înainte de a pleca la evenimente

Înainte să îți organizezi weekendul, verifică programul actualizat al evenimentului ales, disponibilitatea biletelor și eventualele modificări anunțate de organizatori. În cazul spectacolelor și festivalurilor cu acces pe bază de bilet, este recomandat să verifici dacă mai există locuri disponibile.

În București, un aspect important este traficul din 10 și 11 octombrie, când Maratonul București și alte evenimente pot afecta deplasările prin centru. Consultarea anunțurilor autorităților rutiere și folosirea transportului public pot ajuta la evitarea întârzierilor.

Indiferent dacă alegi un festival de lumină, un târg cu produse tradiționale, un spectacol de teatru sau o excursie într-un oraș din țară, weekendul 10–11 octombrie oferă numeroase variante pentru toate vârstele și preferințele.