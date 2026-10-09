Oana Tomoiagă a transmis un mesaj emoționant după eliminarea lui Cheloo și Mihai Ban de la Asia Express. Ce a dezvăluit despre cei doi concurenți?

Oana Tomoiagă, mesaj emoționant după eliminarea lui Cheloo de la Asia Express. Ce a dezvăluit despre artist: „Un om minunat” | Antena 1

Aseară, la Asia Express, Irina Fodor a anunțat că amuleta a fost roșie. O nouă echipă a fost eliminată în cea de-a cincea etapă a competiției. Lupta devine din ce în ce mai strânsă, iar concurenții trebuie să fie tot mai atenți pentru a nu ajunge la cursa pentru ultima șansă.

Oana Tomoiagă, mesaj emoționant după eliminarea lui Cheloo de la Asia Express

După o cursă desfășurată în lumea urșilor panda, cele trei echipe care au încheiat cursa s-au strâns la careu. Valerie și Alex Gîlcă au ajuns primii la Irina, iar pe locul doi au ajuns Maya și Mirela Retegan. Astfel, Cheloo și Mihai Ban au fost cei care au fost nevoiți să treacă prin presiunea verdictului final.

După o eliminare emoționantă, concurenții au reacționat la plecarea celor doi. Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au legat o prietenie cu Mihai Ban și Cheloo încă de la începutul competiției, atunci când băieții s-au oferit să le ajute pe cele două concurente să-și care valizele grele.

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Pe Drumul Mătăsii, o nouă față a lui Cheloo a ieșit la iveală. Cunoscut drept un om dur, Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au văzut contrariul încă din primele momente ale competiției.

„Dacă îi spuneam lui Cheloo, înainte de Asia Express, că o să scriu o postare în care îl laud pentru cât de om fain este, probabil îmi spunea să-mi văd de treabă.

Și nici acum nu vreau să-i stric imaginea de om dur, pe care și-a construit-o cu atâta grijă o viață întreagă. Așa că o să spun doar atât: în spatele măștii pe care și-o asumă, am descoperit un om minunat și extrem de inteligent.

Cheloo și Ban au fost primii oameni de aici cu care am legat o prietenie și, fără să ne dăm seama, au devenit oamenii de care ne-am atașat, nu doar noi, toți concurenții!

Ban… omul simplu, loial, extrem de sufletist, genul de om care nu are nevoie să vorbească mult ca să înțelegi ce are în suflet. Iar împreună cu Cheloo ne-au arătat ceva ce rar vezi atât de frumos: o prietenie adevărată, cu loialitate, respect, glume, nervi, dar cel mai important, cu principii pe care unii oameni le-au pierdut.

Mă bazez pe faptul că băieții nu stau pe rețele de socializare și nu văd postarea mea, nu le place să fie lăudați! Știu sigur!

Mulțumim, băieți, pentru experiența frumoasă trăită împreună!”, a scris Oana în mediul online.

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Asia Express continuă

Competiția Asia Express continuă cu cea de-a șasea etapă. Etapa a șasea va aduna la start cele șase echipe rămase în joc: Alin Alexuc și Gabi Torje, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Maya și Mirela Retegan și Valerie Lungu și Alex Gîlcă.

Imaginile cu momentul în care Cheloo și Mihai Ban află că sunt eliminați din competiție au fost difuzate în ediția de pe 8 octombrie de Asia Express, show care face parte din programul TV. Antena 1.

Competiția Asia Express poate fi revăzută exclusiv în AntenaPLAY.