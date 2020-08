Ce s-a găsit în casa lui Emi Pian, de fapt! Avocata clanului Duduianu rupe tăcerea: „Ne supunem”

„Daca as putea sa fac o supozitie – sunt clientii mei si ii cunosc de peste 20 de ani – as spune ca este putin inegal tratamentul (la care sunt supusi membrii clanului -n.r.) avand in vedere ca Emi a fost omorat. Emi nu era o persoana agresiva, nu umbla cu cutite, nu a deranjat niciodata pe nimeni – ma refer ca si comportament in societate. Aceasta este dispozitia procurorilor, ne supunem”, a mai explicat Violeta Podolianu, potrivit celor de la Realitatea.net.

Avocata clanului Duduianu susține că Emi Pian era un om bun în comparație cu alți lideri din clanurile lumii interlope și acesta nu a purtat niciodată un cuțit asupra sa și nici nu a amenințat persoane vreodată.