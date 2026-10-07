Ultima tură înainte de pensionare urma să fie una ca oricare alta pentru plutonierul adjutant șef Neamțu Adrian.

Ce s-a întâmplat în ultima tură a unui pompier SMURD, înainte de pensionare. După 20 de ani de meserie, a avut o misiune specială | captura instagram/facebook

După 20 de ani în care a fost alături de oameni în unele dintre cele mai dificile momente, pompierul SMURD credea că le-a trăit pe toate. Numai că ultima sa misiune avea să-i ofere un final pe care cu siguranță nu îl va uita.

Ce s-a întâmplat în ultima tură a unui pompier SMURD, înainte de pensionare

„Ultima tură, băieți. Cred că le-am trăit pe toate în cei 20 de ani de meserie”, își spunea Adrian la începutul schimbului.

Dis-de-dimineață, însă, un apel la 112 a schimbat planurile echipajului. Salvatorii au fost solicitați în localitatea Mândruloc, unde o femeie însărcinată avea nevoie de ajutor și urma să fie transportată la spital.

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Plutonierul adjutant șef Csipai Iosif, plutonierul adjutant șef Neamțu Adrian și plutonierul Hojbotă Daniel au pornit imediat spre locul intervenției. Au preluat femeia și au început transportul către unitatea medicală din apropiere. Numai că, pe drum, fetița s-a grăbit să vină pe lume.

Contracțiile mamei s-au intensificat, iar echipajul SMURD a fost pus în fața unei situații în care fiecare secundă conta. Salvatorii au intervenit rapid și au transformat, pentru câteva minute, ambulanța într-o adevărată sală de nașteri.

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Cu profesionalism și calm, cei trei pompieri au acordat ajutorul necesar, iar în scurt timp, în ambulanță s-a auzit primul plânset al copilului.

Mama și fetița au fost apoi transportate în siguranță la spital, unde au primit îngrijiri medicale

Pentru cei trei salvatori, intervenția a fost una specială. Pentru Adrian, însă, momentul a avut o semnificație aparte. După două decenii de activitate în slujba oamenilor, chiar ultima sa tură înainte de pensionare i-a adus în față un nou început.

Colegii i-au felicitat pe cei trei pompieri pentru promptitudinea, profesionalismul și calmul de care au dat dovadă în timpul intervenției.

Pentru Adrian, retragerea din activitate vine după 20 de ani în care a fost prezent atunci când oamenii au avut cel mai mult nevoie de ajutor. Iar ultima misiune pare să fi fost modul simbolic prin care această carieră s-a încheiat: nu cu o simplă intervenție, ci cu venirea pe lume a unei fetițe.

Acum, colegii îi urează multă sănătate, liniște și o pensie lungă și frumoasă, alături de cei dragi. Iar amintirea ultimei sale ture va rămâne, cu siguranță, una dintre cele mai speciale din cei 20 de ani de meserie.