Ce spune asistenta care a avut grijă de Petrică Mîțu Stoian în ultimele clipe. Artistul s-a stins din viață fulgerător

S-a stins încă o stea a cărei viață a fost încununată cu ropote de aplauze. Petrică Mîțu Stoian a lăsat o amprentă adâncă în lumea artistică, iar cei care l-au ascultat cel puțin o dată și-au luat rămas bun de la artist.

Asistenta care a avut grijă de el a făcut primele declarații despre mărturisirile artistului.

Ce a vorbit Petrică Mîțu Stoian cu asistenta care a avut grijă de el

Declarațiile asistentei sunt cutremurătoare! Starea de sănătate a lui Petrică Mîțu Stoian s-a degradat fulgerător.

„Mi-a spus că îi este rău, prezenta un puseu de tensiune. Am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. A leșinat. Pur si simplu a zis ”îmi este rău” și l-am așezat pe pat..am luat tensiometrul, am văzut că are 20 cu 10 și jumătate tensiune, pulsul foarte tahicardic, rapid..am chemat infirmieră, l-am suit pe căruț, l-am dus la Cardiologie, unde era doctorița…A stat 45 de minute, a primit îngrijiri medicale, i s-a făcut o electrocardiogramă, apoi a fost consultat…De atunci am făcut eu legătura, că avea probleme cu inima de mai mult timp.

Îmi zicea: Vă rog eu frumos, am mai făcut pusee din astea de tensiune, nu mai îmi țineți morală, că eu vin, mă refac…sunt obosit! Am fost plecat, sunt obosit, așa mi-a zis. Obosit, a zis de oboseală, a fost plecat, a condus noaptea…și obosit. Nu știu de alte probleme de sănătate. L-am avut ca pacient și îmi pare rău că s-a întâmplat inevitabil vorbind”, a dezvăluit asistenta la un post de televiziune.

Acesta a fost internat la Secţia ATI unde a fost intubat, iar după câteva ore a decedat. Interpretul de muzică populată din Mehedinţi, Petrică Mîţu Stoian, a decedat, în jurul orei 20.00 la Spitalul Judeţean din Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. El a fost dus de urgenţă, după ce starea sa s-a înrăutăţit, el fiind internat iniţial la Clinica Nera pentru recuperare post-COVID.

Acuzații dure venite din partea surorilor lui Petrică Mîțu Stoian

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, în cazul decesului cântăreţului de muzică populară din judeţul Mehedinţi, Petrică Mîţu Stoian.

Surorile spun că acesta nu a fost internat unde trebuia și că artistul le-a mărturisit că merge în stațiune: „Părerea mea e că la clinica aceea… el nu trebuia acolo internat. A spus că merge în staţiune, nu a specificat unde şi cum. A spus că merge să se odihnească. Şi apoi am aflat dimineaţa, m-a sunat copilul fratelui meu şi mi-a spus că Petre e rău. Mă sperii şi eu, mă panichez, nu mai ştiu exact cum a fost în momentul acela. L-am sunat pe soţ, i-am spus să mergem la spital în Reşiţa. Am aflat că a mers la clinica respectivă să se trateze”, au mai spus acestea potrivit romaniatv.net.

Procurorii cercetează modul în care artistul a decedat la Spitalul Judetean Reşiţa, după ce fusese internat la Clinica Nera pentru tratament post-Covid. Surorile acestuia spun că i s-a făcut un tratament fără să fie controlat și s-a făcut o greșeală care i-a adus decesul.

„Când era la spital. A făcut o procedură fără să-l controleze nici la acte, nici la nimic. Cred că a fost o greşeală. O să aflăm că au preluat procurorii cazul. Pentru el nu mai putem face nimic, dar măcar pentru oamenii care sunt acum să aflăm. Dacă nu mergea la clinica aceea nu păţea nimic. Eu asta cred. S-a chinuit în spital, cred că a făcut şi atac de panică, i-a scăzut şi tensiunea şi asta a fost. Apoi a ajuns la Terapie Intensivă şi gata. Într-o oră a fost mort. I-am zis că el e om puternic şi nu trebuie să se lase”, au mai spus surorile artistului, potrivit aceleași surse citate mai sus.

