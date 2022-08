Ce spune Petre Daea despre prețul legumelor, după explozia de prețuri: “Am un preţ al respectului”

Petre Daea face o afirmație cât se poate de surprinzătoare despre prețurile legumelor din piețe, subliniind că este “un preţ al respectului" având în vedere condițiile de muncă.

"Să faci legume, mai ales în condiţiile acestea, este extraordinar de greu şi din acest punct de vedere spun că preţul respectului, faţă de munca lui şi ei sunt respectuoşi faţă de consumatori. Am văzut peste tot cum scad preţurile, a fost 4 lei, l-a tăiat şi a lăsat 3,5 lei", susţine Daea.

Petre Daea a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, cum i se pare preţul legumelor. "Am văzut şi INS-ul, am văzut şi piaţa în România şi, har Domnului, din acest punct de vedere am fotografia şi a datelor, dar am şi fotografia produselor. De regulă, unde plec în teren şi dacă rămân seara într-un oraş, a doua zi dimineaţă mă trezesc în piaţă", spune el.

"Pentru că acolo este oglinda activităţii noastre. Şi am văzut peste tot pe unde am fost – e adevărat nu am fost peste toate că nu m-a prins noaptea... am mai dormit şi în maşină, în câmpuri, între oraşe, cu domnul director, că nu ne ajungea ziua - unde am intrat şi din datele pe care le avem, avem legume. Avem legume pentru că fermierii se aşază cu legumele în zonele unde există sursă de apă. Niciun fermier din România nu se duce să pună legumă pe orice suprafaţă, nu, ci acolo unde are o sursă de apă şi stabilă”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Întrebat cum i s-au părut preţurile, Petre Daea a răspuns: "Eu la legume am un preţ al respectului. Petre Daea se opreşte acolo unde vine un legumicultor şi se duce la el. Îi spun, nu alege, că ştiu cum se fac, cu câtă greutate. Cât îmi cere, atât îi dau. Ştiţi de ce? Pentru că e o muncă extraordinară, pentru că este extraordinară munca lui, efortul lui şi ca să faci legume mai ales în condiţiile acestea este extraordinar de greu şi din acest punct de vedere spun că preţul respectului faţă de muncă lui şi ei sunt respectuoşi faţă de consumatori. Am văzut peste tot cum scad preţurile, a fost 4 lei l-a tăiat şi a lăsat 3,5 lei", potrivit News.ro.

Ce spune Petre Daea despre posibilele probleme cu asigurarea uleiului în România din producţia afectată pe care o avem

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunţat că, din datele pe care le deţine până în prezent, rezultă că nu sunt probleme cu asigurarea uleiului din producţia, afectată de secetă, de floarea soarelui pe care România o are.

Petre Daea a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, dacă România va avea o cantitate redusă de ulei în acest an.

"O producţie mai mică reduce şi cantitatea de ulei. Dar nu va reduce. Din datele pe care le am eu la această dată rezultă că nu sunt probleme cu asigurarea uleiului în România din producţia aceasta chiar afectată pe care o avem la nivelul ţării”, a explicat Petre Daea, potrivit aceleiași surse.

El declara, miercuri, că peste 200.000 de hectare de porumb şi floarea soarelui sunt afectate din cauza secetei.

