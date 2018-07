Ce tragedie! Un român s-a spânzurat în mijlocul străzii, în Italia: "Am văzut cadavrul pe pământ. O scenă şocantă"

Un român s-a spânzurat în Torino, pe trotuarul unei străzi aglomerate, iar jurnaliştii de la publicaţia Torino Today menţionează că s-a sinucis "în mijlocul străzii, spânzurându-se cu ajutorul unei centuri de pantaloni".

Trupul românului a fost descoperit printre frunze şi ramuri, în jurul orei 8:00.

"În această dimineaţă, în Orbassano, în zonă pieţei, un om s-a spânzurat. Era ascuns printre copaci şi nu a fost văzut imediat. Am trecut cu câinele meu pe acolo, dar nu am observat nimic, mai târziu am văzut cadavrul pe pământ, o scenă şocantă! Odihneşte-te în pace!", a relatat un martor, potrivit spynews.ro.