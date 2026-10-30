Tot mai multe țări din întreaga lume le recomandă cetățenilor să pregătească provizii pentru situații de urgență. O analiză internațională arată că 31 de state au campanii sau programe naționale dedicate pregătirii populației, în timp ce altele au publicat ghiduri oficiale.

Ce trebuie să conțină un kit de urgență. Peste 30 de țări le recomandă cetățenilor să aibă provizii acasă | Profimediaimages.ro

Ce trebuie să conțină un kit de urgență, câtă apă și câtă mâncare ar trebui să păstreze fiecare familie și pentru câte zile trebuie să fie suficiente proviziile.

Ce trebuie să conțină un kit de urgență pentru 72 de ore. Lista lucrurilor esențiale

Un kit de urgență pentru 72 de ore te poate ajuta să faci față unei situații neprevăzute, cum ar fi o pană de curent, o inundație sau un cutremur. Acesta trebuie să conțină câteva lucruri de bază, care să îți asigure apa, hrana, siguranța și posibilitatea de a comunica timp de trei zile.

Iată ce nu ar trebui să lipsească dintr-un astfel de kit:

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Apă potabilă: minimum 2 litri de persoană pe zi, potrivit recomandărilor Guvernului Canadei. Pentru trei zile, ai nevoie de cel puțin 6 litri de persoană. Este bine să ai și apă suplimentară pentru gătit și igienă.

Alimente neperisabile: conserve, biscuiți, batoane energizante, fructe uscate și alte produse care pot fi consumate fără a fi gătite.

Deschizător manual de conserve, util în cazul în care nu ai acces la electricitate.

Lanternă și baterii de rezervă, pentru a avea lumină în cazul unei pene de curent.

Radio cu baterii sau cu manivelă, pentru a putea primi informații importante chiar dacă internetul nu funcționează.

Baterie externă încărcată și cablu pentru telefon, pentru a putea păstra legătura cu familia.

Trusă de prim ajutor, care să conțină pansamente, bandaje, antiseptic și mănuși.

Medicamente esențiale, inclusiv tratamentele prescrise de medic.

Bani în numerar, de preferat în bancnote de valoare mică.

Copii ale documentelor importante, precum actele de identitate, documentele medicale și polițele de asigurare.

Produse de igienă: hârtie igienică, șervețele umede și dezinfectant.

Pături, haine călduroase și încălțăminte rezistentă, pentru a face față temperaturilor scăzute și deplasărilor dificile.

Hrană și apă pentru animalele de companie, dacă ai animale.

Produse pentru bebeluși, inclusiv lapte praf și scutece, dacă este cazul.

Numere de telefon importante, notate pe hârtie, în cazul în care telefonul nu mai poate fi folosit.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial Canada.ca – Guvernul Canadei, un kit de urgență trebuie pregătit astfel încât să asigure nevoile de bază ale unei persoane timp de cel puțin 72 de ore.

De ce este important să ai provizii pentru cel puțin 72 de ore

Primele trei zile după o situație de urgență pot fi cele mai dificile. Serviciile de intervenție pot fi suprasolicitate, iar alimentarea cu apă, electricitate și internet poate fi întreruptă.

În astfel de situații, magazinele și bancomatele ar putea să nu funcționeze temporar. De aceea, este important ca fiecare familie să aibă pregătite provizii pentru cel puțin 72 de ore. Un kit de urgență poate ajuta oamenii să se descurce până când serviciile revin la normal.

Importanța pregătirii pentru situații de criză a fost subliniată și de Comisia Europeană. Pe 26 martie 2025, instituția a prezentat o strategie care include recomandări pentru ca populația să poată face față singură unei situații de urgență timp de minimum 72 de ore.

Potrivit Comisiei Europene, printre riscurile luate în calcul se numără fenomenele meteorologice extreme, dezastrele naturale, atacurile cibernetice și crizele geopolitice. Pregătirea din timp poate face diferența în primele zile ale unei crize.

Ce țări recomandă pregătirea unui kit de urgență pentru 72 de ore

Pregătirea unui kit de urgență nu este recomandată doar în Europa. Numeroase țări din lume își îndeamnă cetățenii să aibă provizii pentru cel puțin trei zile, în cazul unor situații neprevăzute.

Printre acestea se numără Franța, Germania, Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca, Belgia, Țările de Jos, Austria, Elveția, Polonia, Estonia, Letonia și Lituania.

Recomandări similare există și în America de Nord, în Statele Unite și Canada. În Asia, Japonia, Taiwan și Singapore încurajează populația să fie pregătită pentru situații de urgență. Australia și Noua Zeelandă se numără, de asemenea, printre țările care promovează astfel de măsuri.

Lista este una orientativă și nu include toate statele care au recomandări privind pregătirea pentru situații de criză.

Potrivit ghidurilor oficiale publicate de Ready.gov (Statele Unite), Canada.ca (Guvernul Canadei) și Comisia Europeană, pregătirea din timp și păstrarea unor provizii de bază pot ajuta populația să facă față mai ușor situațiilor de urgență.

Ce cantitate de apă recomandă autoritățile pentru 72 de ore

Cantitatea de apă necesară pentru o situație de urgență diferă în funcție de recomandările fiecărei țări. În Canada, autoritățile recomandă minimum 2 litri de apă de persoană pe zi. La această cantitate se pot adăuga încă 2 litri pentru gătit și curățenie.

În Marea Britanie, recomandarea este de aproximativ 2,5-3 litri de apă potabilă de persoană pe zi, potrivit Crucii Roșii Britanice.

Astfel, o familie formată din patru persoane ar trebui să aibă cel puțin 36 de litri de apă pentru trei zile, dacă se ia în calcul un consum de 3 litri de persoană pe zi.

Potrivit informațiilor publicate pe site-urile oficiale Canada.ca și British Red Cross, păstrarea unei rezerve suficiente de apă este una dintre cele mai importante măsuri de pregătire pentru situații de urgență.

Cât de des trebuie verificat kitul de urgență

Un kit de urgență nu trebuie pregătit o singură dată și apoi uitat. Proviziile trebuie verificate periodic, pentru a te asigura că toate produsele pot fi folosite atunci când ai nevoie de ele.

Autoritățile canadiene recomandă verificarea kitului primăvara și toamna. În timpul acestor verificări, trebuie controlate termenele de valabilitate ale alimentelor și medicamentelor. De asemenea, bateriile externe trebuie menținute încărcate.

Este important ca proviziile să fie adaptate în funcție de anotimp și de nevoile familiei. Kitul trebuie păstrat într-un loc ușor accesibil, cunoscut de toți membrii gospodăriei.

Potrivit Guvernului Canadei, prin ghidul oficial „Emergency Kit Checklist”, verificarea periodică a proviziilor ajută la menținerea kitului în stare bună și la evitarea situațiilor neplăcute în caz de urgență.

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