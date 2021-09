”Cea mai iubită ţară”, o nouă serie marca Observator 19, începe luni, la Antena 1

Peste 100.000 de modele, adică populaţia unui oraş de mărime medie din România, lucrează în studiouri sau de acasă și fac milioane de euro din singurătatea marilor milionari.

Seria de reportaje ”Cea mai iubită ţară” intră în culisele industriei de videochat din România, țara noastră având cele mai multe modele în top 10 la nivel mondial. Este o meserie care, la noi în țară, nu există pe hârtie, dar care a ajuns să producă sume impresionante!

Tânăra care a câștigat și 50.000 de dolari pentru 20 de secunde lucrate

Reportajele Observator oferă în exclusivitate informații despre viețile de zi cu zi ale angajatelor studiourilor, iar familiile modelelor au acceptat să vorbească despre cum li s-au schimbat viețile și cum sunt priviți de cei din jur.

Modelele primesc în oferta de angajare cursuri de engleză, dar şi operaţii de mărire a sânilor, iar liderul mondial la încasări este chiar o româncă!

Absolventă a Facultății de Arhitectură, cu părinți doctoranzi, tânăra a câștigat chiar și 50.000 de dolari pentru 20 de secunde lucrate!

”Am jucat și șah online cu ei, pentru că eu știu să joc destul de bine șah. Alții m-au lăsat să dorm, adică pur și simplu, plătit fiind timpul acela! Ultimul record pe care l-am atins, record mondial din câte știu, este zero ore lucrate, adică perioada trecută, în două săptămâni nu am lucrat absolut deloc și am făcut 50 și ceva de mii de dolari”, a declarat modelul, pentru Observator.

Povestea sa, dar și multe aspecte din culisele acestei industrii de milioane de euro, sunt prezentate în seria ”Cea mai <iubită> ţară” începând de luni, 27 septembrie, la Antena 1.

